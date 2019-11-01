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«Наш слоган в этом году – «К радости». Что происходит в кинотеатре «Москва» накануне открытия кинофестиваля «Лістапад»

01 ноября 2019 13:59
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Новости Беларуси. Вечером 1 ноября пройдет открытие XXVI Минского международного кинофестиваля «Лістапад». В кинотеатре «Москва» разобьют тарелку о штатив кинокамеры, что уже традиционно станет символичным началом форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Показ ленты «Отец» пройдёт сразу после церемонии открытия Международного кинофестиваля «Лістапад»

«Наш слоган в этом году – «К радости». Что происходит в кинотеатре «Москва» накануне открытия кинофестиваля «Лістапад»-1

«Наш слоган в этом году – «К радости». Что происходит в кинотеатре «Москва» накануне открытия кинофестиваля «Лістапад»-3

В этом году зрителям покажут 154 фильма из 50 стран. Сразу же после церемонии открытия начнется показ первого конкурсного фильма 2019 года – «Отец» болгарских кинематографистов. Лента уже получила Гран-при на фестивале в Карловых Варах, а также два приза за лучшую режиссуру.

«Наш слоган в этом году – «К радости». Что происходит в кинотеатре «Москва» накануне открытия кинофестиваля «Лістапад»-6

«Наш слоган в этом году – «К радости». Что происходит в кинотеатре «Москва» накануне открытия кинофестиваля «Лістапад»-8

Игорь Сукманов, директор программ игрового кино Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:
Наш слоган в этом году – «К радости», и нам хотелось бы, чтобы картина, которая открывает фестиваль, в некотором смысле олицетворяла это состояние, это чувство. Эта картина действительно кино, которое может нравится очень широкой аудитории. Вместе с тем это кино имеет много тонких нюансов, которые позволят и более взыскательной, избирательной публике отнестись с большим интересом.

Всю неделю кинофестиваль будет проходить под слоганом «К радости». Организаторы таким образом хотят почтить выдающегося режиссера Ингмара Бергмана. И пригласить зрителей вместе с кино пройти путь познания себя и окружаю­щего мира.

«Наш слоган в этом году – «К радости». Что происходит в кинотеатре «Москва» накануне открытия кинофестиваля «Лістапад»-11

# Кинофестиваль «Листопад» в Минске # Культура # Игорь Сукманов # Фотофакт

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