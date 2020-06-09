Саблю Пана Коханку и другие уникальные вещи Радзивиллов выставят в Несвижском замке

Новости Беларуси. В Несвижском замке открывается грандиозная выставка. Уникальную экспозицию создавали несколько лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Кстати, выставочный зал был подготовлен специально для экспозиции – стены были украшены уникальными гобеленами. Планируется, что экскурсию будут завершать в часовне. Здесь для посетителей установят экран, на котором будет транслироваться информация о магнатском роде.

Елена Фомченкова, заведующая отделом экспозиционно-выставочной и научной деятельности музея-заповедника «Несвиж»:

Идея эта возникла еще в 2018 году. Начало было положено, наверное, во время исследований крипты 2016-2017 годов. Для визуализации исследований у нас использованы фрагменты фотографий для того, чтобы можно было посмотреть, каким образом происходили эти исследования и кто в них участвовал.

Впервые на этой выставке будут экспонироваться фрагменты, открытые во время исследований крипты в костеле. Это сабля Пана Коханку.