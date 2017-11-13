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Почему Тараймович дал денег Бутор: «Она так горела, что я не мог не поддержать этот проект»

13 ноября 2017 17:19
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Новости Беларуси. О белорусском кинематографе говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:
Вы, в этот раз, сняли фильм без поддержки «Беларусьфильма». Вы нашли деньги?

Александра Бутор, режиссёр, продюсер, сценарист, руководитель творческой мастерской:
Больше того, мало того, что нашла, я рискнула своими деньгами. То есть, не просто у меня был заказчик – какой-то канал или какая-то  поддержка.

Здесь была полностью ответственность только моя.

Слава Богу, что у меня есть такой партнёр, как Павел Тараймович, который тоже вложил туда свои деньги.

Павел Тараймович, участник группы «Тяни-толкай»:
Просто Саша реально зарядила идеей своего нового фильма. Она так горела, что я не мог не поддержать этот проект.

Егор Хрусталёв:
Все Вас знают, как солиста группы «Тяни-толкай», какой же Вы продюсер?

Павел Тараймович:
Так мы с Сашей давно знакомы, мы уже сняли больше 10 клипов, уже внедрились  немножко в кинопроизводство. И поэтому вот решили все рискнуть и сделать такой проект.

Бери и делай, и всё получится.

Егор Хрусталёв:
Елена, Вы участвуете в этом проекте со стороны Литвы, собираетесь этот фильм показывать в Прибалтике. Насколько у этого есть перспектива успеха?

Елена Бутурля, директор продюсерского агентства (Литва):
Да. Надеюсь, не только в Литве, по всей Прибалтике. Но это тоже довольно трудно. Потому что вот так вот, когда ребята взяли и сделали,  у них нет чьего-то имени, какого-то, скажем, прикрытия, кроме их фестивальных работ – это не очень просто. Тем не менее, это получается. Я надеюсь, что фильм выйдет в прокат в Балтии, мы уже имеем договорённость в Литве – это точно.

Итоги «Лістапада»: «Что происходит»

# Культура # Кино # Павел Тараймович # Александра Бутор

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