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Сценарист фильма «Скорина»: «Это был классный, смелый эксперимент»

13 ноября 2017 17:18
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Новости Беларуси. О фильме про белорусского первопечатника, который в 2017 году презентовал телеканал СТВ, говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Наталья Голубева, писатель, сценарист фильма «Скорина», лауреат Национальной литературной премии Республики Беларусь:
Наш проект – достаточно сложный. Потому что легче сделать полный метр, и в полной мере раскрыть какие-то задумки. Или же это – короткий метр, игровой фильм, где на очень коротком временном промежутке надо показать и экшн, и историю рассказать, и так далее. Вы говорили о дивидендах…

Наша задача стояла – показать, что белорусское кино есть.

Егор Хрусталёв, ведущий:
В итоге получилось, что это делала ни киностудия, ни министерство культуры, это делал телевизионный канал. Такое будущее будет?

Наталья Голубева:
Это был классный, смелый эксперимент, который должен был дополнить, досказать, не противопоставлять: министерство культуры, киностудия. А то, что сегодня наши каналы могут тоже делать игровое кино. 

Итоги «Лістапада»: «Что происходит»

# Кино

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