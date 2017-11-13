Сценарист фильма «Скорина»: «Это был классный, смелый эксперимент»

Новости Беларуси. О фильме про белорусского первопечатника, который в 2017 году презентовал телеканал СТВ, говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Наталья Голубева, писатель, сценарист фильма «Скорина», лауреат Национальной литературной премии Республики Беларусь:

Наш проект – достаточно сложный. Потому что легче сделать полный метр, и в полной мере раскрыть какие-то задумки. Или же это – короткий метр, игровой фильм, где на очень коротком временном промежутке надо показать и экшн, и историю рассказать, и так далее. Вы говорили о дивидендах…

Наша задача стояла – показать, что белорусское кино есть.

Егор Хрусталёв, ведущий:

В итоге получилось, что это делала ни киностудия, ни министерство культуры, это делал телевизионный канал. Такое будущее будет?

Наталья Голубева:

Это был классный, смелый эксперимент, который должен был дополнить, досказать, не противопоставлять: министерство культуры, киностудия. А то, что сегодня наши каналы могут тоже делать игровое кино.