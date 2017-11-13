«Мы варимся в собственном соку»: Сукманов о белорусском кинопроизводстве

Новости Беларуси. О белорусском кинематографе говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Игорь Сукманов, директор программы игрового кино Минского международного фестиваля «Лістапад»:

Отобранные работы не были сильны в контексте того, что может предлагать рынок внебелорусский. В рамках вот этой локальности белорусской – это всё более-менее рабочее.

Но в чём проблема?

Она состояла в том, что Беларусь в некотором плане – очень закрытое государство. С точки зрения копродукции, с точки зрения вот этих всех инноваций, вхождения в эту большую индустрию. Мы варимся в собственном соку.