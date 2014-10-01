Выставка, посвященная 65-летию первого официального визита основателя КНДР в СССР, открылась в Минске

Новости Беларуси. В Минске открылась выставка, посвященная 65-летию первого официального визита основателя Корейской Народно-Демократической Республики Ким Ир Сена в Советский Союз и становлению двусторонних дипломатических отношений.

Уникальная фотоэкспозиция в Музее истории города Минска демонстрирует этапы сотрудничества дружеских народов и виды современной Северной Кореи.

Минск стал третьим городом, где демонстрируются архивные снимки. До этого фотографии были представлены в Москве и Пхеньяне, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Георгий Атаманов, секретарь ЦК КПБ по организационно-партийной и правовой работе:

Смысл выставки – чтобы мы пообщались, показали людям, и они расскажут тогда о деятельности партии Кореи, о том, как живут корейцы. Это все цепочка наших дружественных отношений среди коммунистов мира.

Полина Докимович, учащаяся ГУО «Средняя школа № 180»:

Мне понравилось, мы увидели много картин, увидели президентов Кореи. Интересно наблюдать за развитием событий прошлого и будущего.