Прямой эфир

Выставка, посвященная 65-летию первого официального визита основателя КНДР в СССР, открылась в Минске

01 октября 2014 17:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске открылась выставка, посвященная 65-летию первого официального визита основателя Корейской Народно-Демократической Республики Ким Ир Сена в Советский Союз и становлению двусторонних дипломатических отношений.

Уникальная фотоэкспозиция в Музее истории города Минска демонстрирует этапы сотрудничества дружеских народов и виды современной Северной Кореи.

Минск стал третьим городом, где демонстрируются архивные снимки. До этого фотографии были представлены в Москве и Пхеньяне, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Георгий Атаманов, секретарь ЦК КПБ по организационно-партийной и правовой работе:
Смысл выставки – чтобы мы пообщались, показали людям, и они расскажут тогда о деятельности партии Кореи, о том, как живут корейцы. Это все цепочка наших дружественных отношений среди коммунистов мира.

Полина Докимович, учащаяся ГУО «Средняя школа № 180»:
Мне понравилось, мы увидели много картин, увидели президентов Кореи. Интересно наблюдать за развитием событий прошлого и будущего.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске # Фотофакт # Георгий Атаманов

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске стартовал месяц фотографии: ежедневно в городе будут проходить десятки мастер-классов и семинаров
29 сентября 2014 19:04

В Минске стартовал месяц фотографии: ежедневно в городе будут проходить десятки мастер-классов и семинаров

Национальный художественный музей признан лучшим в Беларуси
29 сентября 2014 06:31

Национальный художественный музей признан лучшим в Беларуси

Форум театрального искусства «ТеАРТ» стартовал 27 сентября в Минске
27 сентября 2014 18:44

Форум театрального искусства «ТеАРТ» стартовал 27 сентября в Минске