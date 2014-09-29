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В Минске стартовал месяц фотографии: ежедневно в городе будут проходить десятки мастер-классов и семинаров

29 сентября 2014 19:04
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Новости Беларуси. Лица, судьбы, жизнь — и всё сквозь объектив. В Минске стартовал месяц фотографии. Ежедневно в городе будут проходить десятки мастер-классов и семинаров, а столичные галереи в течение месяца будут демонстрировать работы лучших фотохудожников из Беларуси, России, Польши и Латвии.

Также в рамках фестиваля пройдёт премия проектной фотографии «ПРОФОТО» для белорусских профессионалов в этой области. Побороться за приз можно будет в двух номинациях: документальная и арт-фотография.

В день закрытия фестиваля, 31 октября, откроется выставка победителей премии. К слову, полюбоваться фотоработами горожане смогут и в общественном траспорте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Культура # Фотография

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