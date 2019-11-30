Почему Елизарьев стал работать в Большом: «Я таких красивых коробок сцен нигде в мире не видел»

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь: Когда я занял призовое место на всесоюзном конкурсе, за мной пристально следили в Беларуси, где искали хореографа для этого театра. Такой у нас был министр Юрий Михайлович Михневич – светлая ему память – он, наверное, кто-то ему порекомендовал меня после конкурса, и он меня два года ждал, и со мной поддерживал связь.

Валентин Елизарьев:

Нет, я больше понимал через моих знакомых, что он у них интересовался, как там Елизарьев. И к выпуску, я защищался – моя дипломная работа была в Москве, в Московском классическом балете – к выпуску он меня пригласил в театр. Театр был на гастролях в Киеве. Я приехал смотреть труппу в Киев – белорусскую труппу смотреть в Киеве.

Труппа на меня такое странное впечатление произвела. Было раннее утро, все такие сонные были и только к часам 11 такие уже стали – что-то можно разглядеть было.

Потом меня привезли в театр вот этот. Абсолютно пустой – какой-то московский театр арендовал его на лето. И я попал между репетиций спектакля, увидел голую вот эту сцену – она производит неотразимое впечатление. Я таких красивых коробок сцен нигде в мире не видел. И я для себя внутренним голосом сказал: «Я должен здесь сделать спектакль!».

Также в интервью Валентин Елизарьев рассказал:

– как отнёсся к «Лебединому озеру» по ТВ во время путча



– о работе с Плисецкой и какие постановки готовит сейчас



– отчего чувствует себя белорусом советского происхождения



– почему любит рыбу, а не мясо



И сводил съёмочную группу на крышу театра.

Смотрите 30 ноября в 21.15 на РТР-Беларусь.