«Я боготворю людей в погонах». Леонид Якубович презентовал в Минске документальный фильм «Незабудки. Бессмертный полк»

Лента рассказывает о лётчицах, освобождавших Беларусь во время Великой Отечественной. Они взмывали в небо и бомбили врага в Крыму, на Кавказе, в Польше и Германии. На их счету – более 20 тысяч боевых вылетов.

Николай Мочанский, директор Минского авиаклуба ДОСААФ:

Обещание Леонида Аркадьевича было, что если самолет будет, то, конечно же, фильм будет. Он нашел средства, смог со всеми договориться. За два месяца фильм был снят, за полгода смонтирован. И уже в России, в прокате, он идет.







Леонид Якубович, народный артист России:

Очень много не раскрыто о войне. Я хочу сделать фильм о подводниках. Я хочу сделать фильм о врачах. О полевых хирургах. О девочках-санитарах, которые ползали по минным полям. Много чего, у меня война болит здорово. Я много раз видел войну вблизи. Я боготворю людей в погонах, я к ним очень трепетно отношусь.