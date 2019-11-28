«Собаки, табуретки. Каждый прочитает по-своему. Многие не видят того, что я сам хотел показать». Что посмотреть в Центре современного искусства?

Национальный центр современных искусств объединил в одном творческом пространстве абстракцию и экспрессионизм. Корреспонденты программы «Минск и минчане» посетили экспозицию.

В просторном зале на первом этаже уже основательно прописались изделия из керамики – дело рук мастеров 16-го Международного пленэра «Арт-Жыжаль». Раз в два года художники из разных уголков мира собираются на Бобруйщине, чтобы создать произведения искусства из мастерства, фантазии и огня.

Михаил Мирошников, заведующий выставочным отделом НЦСИ:

Техники, в которых исполнены работы, это, в первую очередь, японское раку. Сам пленэр «Арт-Жыжаль» появился уже в далеком 2003 году. Благодаря одному бобруйскому энтузиасту, ведущему керамисту Беларуси Валерию Колтыгину.

На выставке «Искусство живого огня» представлены экспонаты в широчайшем диапазоне пластических свойств глины. Фактура и цвет делают каждое керамическое произведение уникальным. Энергия огня, земли, воздуха и воды рождают предметы, требующие неторопливого созерцания и философского взгляда на мир.

Михаил Мирошников:

Здесь мы видим работы гостей из России: «Илья Муромца, Добрыню и Поповича» – Дарьи Бердник. Рядом декоративное панно Максима Колтыгина.

Живопись Валентина Нуднова – эксперимент. Полотна пропитаны яркой индивидуальностью и при этом есть четко выстроенная концепция. Автор вдохновляется личными прожитыми мгновениями, а после в абстрактной форме делится эмоциями со зрителем. В извечном споре о главенстве формы или содержания художник безоговорочно отдает предпочтение форме.

Валентин Нуднов, художник:

Я считаю, что форма в искусстве – это главенствующая деталь. Если есть законченность формы выражения, в этом и есть смысл создания произведения. Человек сразу воспринимает работу каким-то пятном, которое воздействует на него или не воздействует своей законченной гармонической структурой.

В своих исканиях Валентин Нуднов невероятно искренен и серьезен. В каждой работе чувствуются напряжение и особая внутренняя энергия. Создается впечатление, будто попадаешь в параллельный мир, где стерты границы времени и пространства.

Валентин Нуднов:

Для художника конвейер – это противопоказано и противоестественно. Мое отношение к этому механическому процессу выразилось в этой работе. Просматриваются конкретные персонажи, собаки, табуретки. Каждый прочитает по-своему. Многие не видят здесь того, что я сам хотел бы показать.

Мастер кисти Василий Ясюк передает свои мысли и образы с помощью масляных красок в технике «алла прима» – в один присест. Это особое состояние, импульс из души и сердца, который помогает буквально вылить впечатления на холст.

Василий Ясюк, художник:

Очень сложно сказать какая из них любимая, любимые все. Просто они все по-разному интересны. «Капитолий», который я не закончил в один присест, потому что надвигалась гроза, это видно по состоянию, начало темнеть, а там это состояние очень быстро меняется.

Экспозиция уже успела побывать во многих европейских городах и даже в Америке. На полотнах запечатлены пейзажи Голландии, Меконга, Минска и малой родины художника – Витебщины. Нам, белорусам, автор хотел показать архитектуру Запада, а иностранным посетителям – широту белорусской души и красоту родных просторов.

Василий Ясюк:

Родина всегда вдохновляет. Я вырос в деревне, и мой творческий диплом в академии был посвящен деревне. Для меня эта тема близка.

Постоянная коллекция центра насчитывает около пяти тысяч художественных произведений. Сотни живописцев, графиков и скульпторов вписали свое имя в историю отечественного современного искусства. Сергей Криштапович, директор НЦСИ:

Мы не делаем принципиального выбора: соответствует концепции этого времени или же не соответствует. Если ты работаешь в этом времени, если ты являешься современником, то твое творческое кредо, абсолютно вопрос личного выбора. Как ты проявляешь свой талант, в какой пластике, в какой форме. Поэтому мы и создаем проекты, в которых принимают участие художники абсолютно разноплановые.