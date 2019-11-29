Елизарьев о новом директоре Большого: «Так, как он рассказал мне своё видение театра, мне кажется, что это очень интересно»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: В Большом – новое руководство. Совсем недавно театр возглавил человек, который работал заместителем, потом, спустя время, вернулся. Как Вы выстраиваете отношения с новым руководством? И не мешает ли это Вам реализовывать свои творческие планы?

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра Беларуси:

Вот так, как он рассказал мне своё видение театра, мне кажется, что это очень интересно. То, что человек работал, и то, что он знает театр изнутри – я думаю, что ему большая польза.

Потому что, просто если человек придёт со стороны, из другой, вообще, профессии – а бывают такие случаи, когда приходят люди случайные в директора, в руководящие работники – они примерно год-два только разбираются, потому что это очень сложный механизм – театр. Тем более, Большой, где больше тысячи человек работающих.

Мне кажется, что он быстро разберётся во всём. Самое главное, чтобы он понимал, что творчество – это самое главное. Для этого и предназначен театр. И что самое главное место – это не кабинеты, а сцена, на которой происходит акт искусства. Каждый вечер! Если мы – я, как художественный руководитель, и он, как директор – будем вот этим заниматься: тем, что главное в театре – результат, вот тогда с театром будет всё хорошо.

Также в интервью Валентин Елизарьев рассказал:

– как отнёсся к «Лебединому озеру» по ТВ во время путча



– о работе с Плисецкой и какие постановки готовит сейчас



– отчего чувствует себя белорусом советского происхождения



– почему любит рыбу, а не мясо



И сводил съёмочную группу на крышу театра.

Смотрите 30 ноября в 21.15 на РТР-Беларусь.