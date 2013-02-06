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Победителей Национального конкурса «Искусство книги-2013» наградили в Национальной библиотеке

06 февраля 2013 17:43
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Новости Беларуси. Сегодня в Национальной библиотеке наградили победителей Национального конкурса «Искусство книги-2013».

За звание лучших боролись 31 издательство и 175 изданий. Золотые фолианты получили победители в 14 номинациях. К слову, в этом году учреждена специальная номинация почетного гостя книжной выставки-ярмарки - России.  Победителей конкурса определило профессиональное жюри, в составе которого известные в Беларуси деятели культуры, руководители творческих союзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси:
Были жаркие споры, дискуссии, дебаты по каждому из представленных произведений, и я думаю, сегодня получат награды действительно те, кто это заслужил, чьи произведения лучше и красивее по оформлению. Интерес к «Искусству книги» у наших людей высокий и он возрастает ежегодно, и. конечно же, это хороший стимул для книгоиздателей.

# Культура # Выставки # Книги # Николай Чергинец # Союз писателей Беларуси

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