По следам мамонтов: в археологическом музее Минска открылась уникальная выставка

Новости Беларуси. В белорусской столице теперь можно пройти по «следам мамонтов». В археологическом музее открылась уникальная выставка. В экспозиции представлены две сотни экспонатов: останки доисторических животных и рыб, минералы и окаменевшие растения.

Михаил Милованов, заместитель директора музея истории города Минска:

Однозначная уникальность потому, что здесь все экспонаты родные. Если углубиться и прочитать хотя бы немного описаний, можно понять, что все это найдено здесь.

Посетители могут увидеть части скелета мамонта, шерстистого носорога, пещерного медведя и даже раковины. Почти вся фауна и флора доледникового периода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.