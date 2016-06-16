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По следам мамонтов: в археологическом музее Минска открылась уникальная выставка

16 июня 2016 17:02
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Новости Беларуси. В белорусской столице теперь можно пройти по «следам мамонтов». В археологическом музее открылась уникальная выставка. В экспозиции представлены две сотни экспонатов:  останки доисторических животных и рыб, минералы и окаменевшие растения.

Михаил Милованов, заместитель  директора музея истории города Минска:
Однозначная уникальность потому, что здесь все экспонаты родные. Если углубиться и прочитать хотя бы немного описаний, можно понять, что все это найдено здесь.

Посетители могут увидеть  части скелета мамонта, шерстистого носорога, пещерного медведя и даже раковины. Почти вся фауна и флора доледникового периода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Музеи Минска # Михаил Милованов

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