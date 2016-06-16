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Национальная библиотека Беларуси празднует 10-летие: 16 июня в здании пройдет квест «Библио-десант»

16 июня 2016 10:36
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Новости Беларуси. Национальная библиотека Беларуси 16 июня для всех желающих откроет не только свои двери, но приподнимет завесы некоторых тайн. Ровно в четыре часа дня здесь начнется игра в стиле квест «Библио-десант». Участников ждет большое приключение.

В программе – экскурсии по залам хранилища и викторины. Проявив смекалку в конкурсах, игроки смогут завоевать даже ключи к сокровищнице знаний. Повод не случайный – сегодня ровно 10 лет, как главная библиотека страны переехала в новое здание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Библиотеки в Беларуси

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