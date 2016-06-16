Актриса Валентина Мазунина: Со мной случаются счастливые случайности!

О выборе профессии

О большом кино я даже и не думала мечтать! В детстве я была застенчивым ребёнком, и то, что я попала в театральную студию, – это была великая случайность. Меня позвала подруга, я с ней заодно пошла и говорю: «Что я здесь буду делать?». Но меня это так завлекло, увлекло и «засосало», скажем так… Что, наверное, в классе девятом я решила: «Я буду актрисой!».

О кино и театре

Я закончила Пермский государственный институт культуры и искусства. Со второго курса я принимала участие в постановках. Первая роль у меня была роль зайки. Я помню первые свои ощущения, когда мы только начали сниматься. Это было для меня какой-то дикостью. Камера «цепляет» все эти мелочи, нюансы… Всё видно! Как бы и не наиграешь! А в театре большой зал, ты должен быть для зрителей. Это репетируется по полгода. В кино немного по-другому. Я не могу сказать, что мне нравится больше. Я люблю свою работу. Я безумно в этом плане счастливый человек. Потому что я знаю множество людей, которые с ненавистью приходят на работу, чтобы зарабатывать. А я получаю от этого удовольствие. И делать какой-то выбор: кино или театр – я не могу. Со мной случаются счастливые случайности.

О первых ролях

Я вообще всегда волнуюсь перед новым каким-то проектом. «Горько» – это моя отдельная любовь. Когда я приехала в Москву, у меня был тяжёлый период, когда я ещё не пристроена, у меня ещё нет как таковой работы. При том, что в Перми я привыкала: у меня театр, съёмки, и постоянно вперёд, вперёд… А тут у меня было ощущение – часы дикого одиночества и безработицы первое время. И «Горько» – наверное, первый проект, который случился у меня. Мне очень помог мой партнёр Саша Паль. Мы с ним познакомились, и мы с ним по-актёрски очень полюбили друг друга. Я его когда увидела, я говорю: «Вот это мой партнёр?! Ничего себе, вот это упырь, как классно!» Мы с ним с первого дня действительно очень сдружились, а мне важно чувствовать себя комфортно чисто по-человечески, тогда я расслабляюсь. Но там у нас прям получилась какая-то семья!

О планах

Мои дальнейшие планы – развиваться. Пробовать что-то новое. Выходить из зоны своего комфорта.