Открытие франко-белорусской выставки прикладных искусств: в Беларусь прибыла наследница французской королевской семьи

Новости Беларуси. В Беларусь прибыла наследница голубых кровей французской королевской семьи. Принцесса Таня де Бурбон Пармская 16 июня приняла участие в открытии франко-белорусской выставки прикладных искусств.

Экспозиция расположилась в Мирском замке. Вниманию публики представлены вечерние и свадебные платья, а также 15 уникальных образов в исполнении мэтра тонкой вышивки и шёлка из Франции Дени Дюрана, дополненных аксессуарами белорусского модельера Апти Эзиева. Основой свадебного наряда в коллекции стало полотно ручного ткачества на основе шёлковой нити, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дени Дюран, дизайнер (Франция):

Первое, что должно публику привлечь — это Мирский замок, великолепное место, которое мне очень понравилось. Что касается того, что я привез — это высокая мода, та давняя французская традиция. В Беларуси столько красивых женщин и они умеют ценить ручную работу, качественную вышивку, искусство, поэтому я уверен, что в стране есть место высокой моде.

Таня де Бурбон Пармская, принцесса, посол модного дома (Франция):

Платья Дени Дюрана доставляют мне особое удовольствие, потому что это тот уникальный талант и то уникальное ремесло, которое во Франции, к сожалению, исчезает. Поэтому когда я для себя открыла этого творца, я влюбилась по-настоящему в то, что он делает. И сегодня действительно счастлива, что имею честь представлять его бренд.