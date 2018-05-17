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Племянник известного краеведа и журналиста Анатолия Валахановича сделал ценный подарок Дзержинской библиотеке

17 мая 2018 15:14
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Новости Беларуси. Бесценный подарок малой родине. Коллекция книг историка, краеведа и журналиста Анатолия Валахановича хранится в Дзержинской библиотеке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Племянник известного краеведа и журналиста Анатолия Валахановича сделал ценный подарок Дзержинской библиотеке-1

Ее передал племянник известного белоруса. Именно он унаследовал коллекцию после смерти Анатолия Иосифовича два года назад. Библиотека насчитывает более 2000 тысяч различных книг.

Племянник известного краеведа и журналиста Анатолия Валахановича сделал ценный подарок Дзержинской библиотеке-4

Большинство из них посвящены истории Дзержинского края: от первых упоминаний о нынешнем городе-спутнике и до наших дней. Есть и оригинальные экземпляры с автографами Василя Быкова, Владимира Короткевича, Рыгора Бородулина и многих других выдающихся писателей.

Племянник известного краеведа и журналиста Анатолия Валахановича сделал ценный подарок Дзержинской библиотеке-7

Олег Анисимов, племянник А.И.Валахановича:
Я сам уроженец Дзержинского района. Что-то внутри подсказало – надо сохранить эту библиотеку. Лучше сохранить ее там, где автор работал, где автор жил. Есть раритетные издания, выпущенные в 1850-60 годах и современные издания, выпущенные очень малым тиражом.

Племянник известного краеведа и журналиста Анатолия Валахановича сделал ценный подарок Дзержинской библиотеке-10

Валентина Климович, директор ГУ «Дзержинская районная централизованная библиотечная система»:
Библиотека сегодня гарантирует сохранность изданий, исследовательскую деятельность и общедоступность для всех исследователей. Потому что мы будем изучать эту библиотеку и изучать историю своей малой родины.

Племянник известного краеведа и журналиста Анатолия Валахановича сделал ценный подарок Дзержинской библиотеке-13

Анатолий Иосифович Валаханович большую часть своей жизни провел в городе-спутнике. Он исследовал историю, литературу и культуру Беларуси. Написал свыше 400 научных и научно-популярных статей, а также рассказов, эссе и документальных очерков.

# Книги # Культура # Олег Анисимов # Валентина Климович # Фотофакт

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