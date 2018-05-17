Племянник известного краеведа и журналиста Анатолия Валахановича сделал ценный подарок Дзержинской библиотеке

Новости Беларуси. Бесценный подарок малой родине. Коллекция книг историка, краеведа и журналиста Анатолия Валахановича хранится в Дзержинской библиотеке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ее передал племянник известного белоруса. Именно он унаследовал коллекцию после смерти Анатолия Иосифовича два года назад. Библиотека насчитывает более 2000 тысяч различных книг.

Большинство из них посвящены истории Дзержинского края: от первых упоминаний о нынешнем городе-спутнике и до наших дней. Есть и оригинальные экземпляры с автографами Василя Быкова, Владимира Короткевича, Рыгора Бородулина и многих других выдающихся писателей.

Олег Анисимов, племянник А.И.Валахановича:

Я сам уроженец Дзержинского района. Что-то внутри подсказало – надо сохранить эту библиотеку. Лучше сохранить ее там, где автор работал, где автор жил. Есть раритетные издания, выпущенные в 1850-60 годах и современные издания, выпущенные очень малым тиражом.

Валентина Климович, директор ГУ «Дзержинская районная централизованная библиотечная система»:

Библиотека сегодня гарантирует сохранность изданий, исследовательскую деятельность и общедоступность для всех исследователей. Потому что мы будем изучать эту библиотеку и изучать историю своей малой родины.