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«Один на один с искусством». Единственным посетителем можно стать в Гомеле в картинной галерее Ващенко

26 марта 2020 14:04
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Новости Беларуси. Человек не должен оставаться в культурной изоляции. Так решили в Гомеле. В картинной галерее Гавриила Ващенко концепция «Один на один с искусством» предполагает индивидуальное посещение выставок, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

«Один на один с искусством». Единственным посетителем можно стать в Гомеле в картинной галерее Ващенко -1

«Один на один с искусством». Единственным посетителем можно стать в Гомеле в картинной галерее Ващенко -3

«Один на один с искусством». Единственным посетителем можно стать в Гомеле в картинной галерее Ващенко -5

Для того, чтобы стать единственным посетителем, нужно просто забронировать по телефону подходящее время для культпохода.

«Один на один с искусством». Единственным посетителем можно стать в Гомеле в картинной галерее Ващенко -8

«Один на один с искусством». Единственным посетителем можно стать в Гомеле в картинной галерее Ващенко -10

Екатерина Ковтун:
Эта идея очень хорошая. Ты можешь остаться один во всей картинной галерее, не боясь, что кто-то на тебя чихнет. Мы вот сегодня с сыном побыли, нам все понравилось. Все посмотрели, нам никто не мешал.

«Один на один с искусством». Единственным посетителем можно стать в Гомеле в картинной галерее Ващенко -13

«Один на один с искусством». Единственным посетителем можно стать в Гомеле в картинной галерее Ващенко -15

«Один на один с искусством». Единственным посетителем можно стать в Гомеле в картинной галерее Ващенко -17

Олег Курашов, главный хранитель фондов картинной галереи им. Г.Х. Ващенко:
Галерея работает в штатном режиме. Мы, конечно, не организуем крупные мероприятия. Приходят индивидуальные посетители, которых мы с удовольствием обслуживаем, показываем наши выставки.

Кроме этого, вводим новую акцию «Один на один с искусством». Человек может быть уверен, что в зале, где он смотрит выставку, не будет других посетителей.

В эти дни один на один можно побыть, например, с творчеством Анри Матисса. Подумать над работами не просто художника, но и выдающегося мыслителя ХХ века, полностью отключившись от информационного шума, будет полезно сегодня каждому.

«Один на один с искусством». Единственным посетителем можно стать в Гомеле в картинной галерее Ващенко -20

«Один на один с искусством». Единственным посетителем можно стать в Гомеле в картинной галерее Ващенко -22

«Один на один с искусством». Единственным посетителем можно стать в Гомеле в картинной галерее Ващенко -24

# Выставки в Беларуси и мире # Культура # Екатерина Ковтун # Олег Курашов # Фотофакт

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