«Пир после битвы», средневековые турниры и быт, подарки: чем радует гостей юбилейный «Наш Грюнвальд»

Новости Беларуси. Путешествие во времени: картина настоящего Средневековья развернулась 21 июля в Дудутках. Здесь проходит юбилейный 10-й фестиваль «Наш Грюнвальд», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юбилейный фестиваль «Наш Грюнвальд»: фотофакт Он посвящен битве, которая состоялась 15 июля 1410 года и в которой участвовали наши соотечественники. Реконструкцию подвига, а также быт, кухню и культуру Средневековья увидела и наша съемочная группа.

Посторонним вход запрещен, только участникам фестиваля. Это рыцарский лагерь. На два дня он станет домом «путешественникам во времени». Повсюду шатры – на каждом щит отряда.

Дмитрий Думчев, реконструктор, комендант рыцарского лагеря:

Это малый шатер. Были, конечно, шатры, где располагались столы, то есть из нескольких комнат состояли. Это летний вариант. В зимнем, когда походы были, все стенки застилались гобеленами.

Импровизированная кухня, котелок и все, что в нем – под стать эпохе. На свежем воздухе, говорит Лида, вкусно получается все. А старинные рецепты, приправленные дымом от костра, – особенно.

Будет вечером свинина в пиве, тоже по историческим рецептам. Мясо настаивается, заливается пивом и готовится уже потом. Обжаривается.

Но самое большое внимание внешнему виду. Была даже назначена специальная комиссия, которая отсеивала участников, допустивших модную историческую неточность. И все-таки на фестиваль «Наш Грюнвальд» собралось рекордное количество реконструкторов – более 500 из разных уголков Беларуси и России.

Для них это праздник и работа одновременно. Насыщенная программа едва дает минуту на передышку. Зрителям показали массовые сражения рыцарей, битвы дворов, турниры лучников. И, конечно, реконструкцию Грюнвальдской битвы.

Подарки из Средневековья. Ярмарка, на которой не только товар, но даже продавцы выглядят как «гости из прошлого», дополняет общее впечатление.

Камилла Шах, СТВ:

Например, здесь можно купить реплики средневековых украшений и аксессуаров, выполненные из латуни.

И попробовать черный бездрожжевой хлеб, медовую халву, домашний квас, опять-таки, выполненные по старинным рецептам наших бабушек и дедушек.

Где еще вы купите свечи из вощины с травами ручной работы? В составе – полынь. Считается, что такая свеча очищает энергетику дома.