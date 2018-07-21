«Пир после битвы», средневековые турниры и быт, подарки: чем радует гостей юбилейный «Наш Грюнвальд»

Новости Беларуси. Путешествие во времени: картина настоящего Средневековья развернулась 21 июля в Дудутках. Здесь проходит юбилейный 10-й фестиваль «Наш Грюнвальд», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Путешествие во времени: картина настоящего Средневековья развернулась 21 июля в Дудутках. Здесь проходит юбилейный 10-й фестиваль «Наш Грюнвальд», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юбилейный фестиваль «Наш Грюнвальд»: фотофакт
Он посвящен битве, которая состоялась 15 июля 1410 года и в которой участвовали наши соотечественники. Реконструкцию подвига, а также быт, кухню и культуру Средневековья увидела и наша съемочная группа.
Посторонним вход запрещен, только участникам фестиваля. Это рыцарский лагерь. На два дня он станет домом «путешественникам во времени». Повсюду шатры – на каждом щит отряда.
Дмитрий Думчев, реконструктор, комендант рыцарского лагеря:
Это малый шатер. Были, конечно, шатры, где располагались столы, то есть из нескольких комнат состояли. Это летний вариант. В зимнем, когда походы были, все стенки застилались гобеленами.
Импровизированная кухня, котелок и все, что в нем – под стать эпохе. На свежем воздухе, говорит Лида, вкусно получается все. А старинные рецепты, приправленные дымом от костра, – особенно.
Будет вечером свинина в пиве, тоже по историческим рецептам. Мясо настаивается, заливается пивом и готовится уже потом. Обжаривается.
Но самое большое внимание внешнему виду. Была даже назначена специальная комиссия, которая отсеивала участников, допустивших модную историческую неточность. И все-таки на фестиваль «Наш Грюнвальд» собралось рекордное количество реконструкторов – более 500 из разных уголков Беларуси и России.
Для них это праздник и работа одновременно. Насыщенная программа едва дает минуту на передышку. Зрителям показали массовые сражения рыцарей, битвы дворов, турниры лучников. И, конечно, реконструкцию Грюнвальдской битвы.
Организатор фестиваля «Наш Грюнвальд»: «Это было самое массовое сражение в истории средневековой Европы»
Подарки из Средневековья. Ярмарка, на которой не только товар, но даже продавцы выглядят как «гости из прошлого», дополняет общее впечатление.
Камилла Шах, СТВ:
Например, здесь можно купить реплики средневековых украшений и аксессуаров, выполненные из латуни.
И попробовать черный бездрожжевой хлеб, медовую халву, домашний квас, опять-таки, выполненные по старинным рецептам наших бабушек и дедушек.
Где еще вы купите свечи из вощины с травами ручной работы? В составе – полынь. Считается, что такая свеча очищает энергетику дома.
Первый день фестиваля завершит музыкальный «Пир после битвы». Музыку исполнят фолк- и рок-коллективы из Беларуси, России, Ирландии и Германии.