«Ваше чувство вкуса улучшается». Как и зачем создают фэшн-иллюстрации

Его не спутаешь ни с чем – неподдельный почерк моды. Триумфальное появление графичных зарисовок на фэшн-подмостках ознаменовала дружба именитых художников и модельеров.

Например, Сальвадор Дали не единожды визуализировал образы для итальянского кутюрье Эльзы Скиапарелли. Так иллюстрация стала отдельным видом искусства.

Ольга, иллюстратор арт-студии:

На сегодняшний день направлений очень много. Во-первых, это может быть сотрудничество с дизайнерами, да и сам дизайнер может рисовать фэшн-иллюстрацию. Очень популярна коммерческая фэшн-иллюстрация, которая используется в рекламе. Можно создавать принты для одежды, а также в печатной продукции.

Длинные ноги, тонкая талия, угловатые позы – в мире фэшн и глянца господствуют свои стандарты. Образы рождаются на бумаге с помощью туши, акрила, акварели или маркера, в зависимости от техники рисования. Выглядит сложно, но повторить такое может каждый, даже не будучи последователем сюрреализма.

Мария Кронда, корреспондент:

С рисованием у меня не заладилось еще в школе. Но чем черт не шутит! В этой группе новичков я чувствую себя великим иллюстратором.

Всего 8 усердных занятий и, как обещают мастера своего дела, можно творить самостоятельно, причем в любом возрасте. Весь секрет кроется в схематичности изображения.

Ольга:

Начать как раз помогают вот такие схемы, изучение основных пропорций в фигуре и в портрете.

У большинства поз одна и та же основа – это прорисованный корпус с изгибом и опорная нога. При всем при этом вы просто меняете углы наклона бедер и плечей, степень изгиба вот этой динамичной линии. Здесь мы нарисовали идущую фигуру, таким же образом вы можете отвести ось, допустим, в сторону и прорисовать новую отставленную сторону.

Держать лицо на карандаше – сложнее. Но, разве что, на первый взгляд дебютанта.

Александра, иллюстратор арт-студии:

Лицо. Много нюансов есть, но фэшн-портрет в любом случае немного отличается от академического рисунка.

Ольга:

Вы намечаете общий объем головы, далее – вы намечаете ось глаз, ровно по середине головы. Прорисовываете линию роста волос, брови, носа и подбородка.

Далее – дело техники. Оттачивать мастерство необходимо ежедневно и на совесть. Больше практики – больше гламура. Александра:

Когда вы смотрите модные показы, вы уже что-то для себя берете. Ваше чувство вкуса улучшается. Это творчество, поэтому немного станет уверенности даже в себе, как в творческой личности.