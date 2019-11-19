Пинигин о ТВ: «Съехало в ту нишу, которой должно заниматься»

Режиссёр высказал мнение в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Как Вам сегодняшнее телевидение?

Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Купалы:

Сегодня оно съехало в ту нишу, которой оно должно заниматься. Развлечения и информация, в основном. Потому что тогда были научно-популярные редакции, очень интересные передачи научные делали. Сейчас приобрели свои форматы.

Вадим Щеглов:

Сейчас рейтинги появились, форматы, продюсеры. Время другое.