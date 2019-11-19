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Пинигин о ТВ: «Съехало в ту нишу, которой должно заниматься»

19 ноября 2019 10:30
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Режиссёр высказал мнение в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Как Вам сегодняшнее телевидение?

Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Купалы:
Сегодня оно съехало в ту нишу, которой оно должно заниматься. Развлечения и информация, в основном. Потому что тогда были научно-популярные редакции, очень интересные передачи научные делали. Сейчас приобрели свои форматы.

Вадим Щеглов:
Сейчас рейтинги появились, форматы, продюсеры. Время другое.

Пинигин о ТВ: «Съехало в ту нишу, которой должно заниматься»-1

Николай Пинигин:
 Да. Тогда же это всё другое абсолютно было. Оно было абсолютно идеологизировано.

Пустили видеоинженеры – тогда только появилось – вот такие звёздочки. Звёздочки идут такой бегущей строкой, просто звёздочки шли. «Остановить!» «Почему?» «Потому что это звёзды с американского флага!»,  говорил, например, какой-нибудь цензор. А они: «Ребята, это кремлёвские, например, звёздочки». «Нет, сволочи!»

 Это тяжело пересказать, это было сложно. А в театре тогда была относительная свобода. Потому что там ставились и такие спектакли… Театр не так душили, как телевидение. Потому что телевидение – это понятно, что это. А театр – такая вольница.

# Телевидение # Культура # Николай Пинигин

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