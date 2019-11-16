На спектакль с участием особенных детей не смогли продать билеты. После поста в соцсетях их разобрали за два часа!

Новости Беларуси. Дети, которые никогда не станут взрослыми, играют спектакль для взрослых, которые когда-то были детьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воспитанники психоневрологических интернатов в Новинках решили выйти на большую сцену и показать постановку «Маленький принц». Но на инклюзивный спектакль не смогли заполнить зал. Тогда на помощь пришли неравнодушные белорусы. Пост в социальных сетях с просьбой о поддержке юных талантов разлетелся по мессенджерам, и уже через два часа на показ билетов не осталось. В зале даже пришлось установить дополнительные сиденья! Вероника Гришкова о волне добра, запущенной неравнодушием.

Сообщение о том, что инклюзивный театр не смог распродать билеты, а до представления осталось всего два дня, Татьяна Сафонова получила вечером. Тут же разместила пост в своем аккаунте, и буквально через минуту волна репостов накрыла Байнет. Неравнодушные пользователи передавали друг другу марафон добра.

Татьяна Сафонова:

Поделились 380 человек только этим одним постом. То есть уже в девять часов мне написали, что осталось шесть билетов. Утром их уже не было. Соответственно, вчера эта волна респостов… наверное, еще пять спектаклей сделает.

Уже через два часа билетов не осталось, а желающих помочь театру становилось все больше. Пост добра продолжал путешествовать по соцсетям и мессенджерам. Например, в чат СТВ он пришел из Витебска.

С просьбой к минчанам помочь детям зажигать звезды обращались даже жители других стран. А наши спортсмены предложили организовать дополнительный показ для них – насколько важны поддержка зрителей и полные трибуны, они знают не понаслышке.

Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Федерации кикбоксинга и таиландского бокса:

Мы готовы участвовать в любых социальных акциях, и в частности эта акция нам очень нравится. Поддержать детей-инвалидов. Мы готовы участвовать и финансово, выкупить билеты, а также организовать посещение нашими спортсменами (маленькими именно спортсменами) этого спектакля. Никогда не нужно отворачиваться от добра. Чем больше добра ты отдаешь, тем больше оно к тебе вернется.

Александра Герасименя, трехкратный призер Олимпийских игр:

Я думаю, спортсмены как никто другой понимают, что такое реальная поддержка. Понимают, чего стоит результат, чего-то добиться в жизни. А если у тебя есть какие-то особенности, этого добиться еще сложнее.

Такое внимание для актеров инклюзивного театра «Радость» стало неожиданностью. В этом необычном коллективе на одной сцене с профессиональными актерами играют воспитанники психоневрологических интернатов в Новинках. Количество желающих посмотреть постановку в десятки раз превысило вместимость зала.

Теперь обещают выступать чаще, а завтра в зрительный зал добавят приставные стульчики. Для особенных актеров выход на сцену – еще одна возможность поговорить с миром и показать наглядно, что зорко одно лишь сердце.

Светлана Рукан, актриса инклюзивного театра «Радость»:

Мне нравится в спектакле участвовать «Маленький принц», слушать режиссера Сашу Ждановича. Мне очень нравится с друзьями общаться.

Александр Жданович, актер, руководитель инклюзивного театра «Радость»:

Это про них. Наши ребята, мы их называем дети. Им в реальности 20, 30 и более лет, но по сути, по душевному своему устройству они остаются детьми. Они никогда не теряют этих качеств – простоты, наивности.