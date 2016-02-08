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Книга о Владимире Мулявине - одна из лучших книг 2015 года

08 февраля 2016 17:53
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Новости Беларуси. Книга о Владимире Мулявине «Сэрцам і думамі...» стала победителем 55-го Национального конкурса «Искусство книги» в номинации «Триумф».

8 февраля назвали лучшие белорусские издания, которые вышли в 2015 году. Награждение традиционно пройдет на Международной книжной выставке. Она откроется 10 февраля в Минске. На форуме будут представлены издатели из почти 30 стран, среди которых Германия, Франция, Великобритания и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:
В Беларуси вот эта государственная поддержка во многом позволяет создавать такие значимые проекты. Книга о Владимире Мулявине к 75-летию со дня его рождения, с предисловием, с теплыми словами Президента нашей страны Александра Григорьевича Лукашенко, отражает нашу национальную культуру, отражает величие личности Мулявина, отражает отношение государства, общества к деятелям культуры, искусства. Сама эта книга является произведением искусства.

# Культура # Книги # Лилия Ананич # Владимир Мулявин

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