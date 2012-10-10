Певец Сергей Лазарев: Я внутренне одинок, почти все мои однокурсники уже обзавелись детьми

Эксклюзивное интервью певца Сергея Лазарева о дружбе для программы «Утро. Студия хорошего настроения».

Существует стереотип, что в шоу-бизнесе дружбы не бывает. А у вас есть друзья?

Сергей Лазарев:

У меня есть друзья, есть приятели, но дружить в шоу-бизнесе действительно сложно. Почему? Во-первых, близкая дружба подразумевает частое общение. И не по телефону или твиттеру, а личное. Поэтому такой, чтобы прямо дружба-дружба, сложно сказать. У каждого свой график, свои приоритеты. А так как артисты люди амбициозные, то приоритеты обычно перевешивают в сторону работы. Но, тем не менее, я дружу с Жанной Фриске - она очень хорошая и я ее очень люблю. Я со многими дружу, правда. Я не конфликтный человек, я очень открытый. Есть люди, которым я симпатизирую, есть такие, в которых мне нравятся то, как они работают.

Дружить можно и дружба существует. Я в последнее время плотно общаюсь с Юлей Малиновской, Леной Катиной (группа Тату). Реже общаюсь с Юлей Волковой (группа Тату). С Владом Топаловым общаюсь, но редко. Мы поддерживаем отношения по мере возможного. Все-таки каждый занимается своим делом, взрослые уже.

Существует мнение, что публичные люди внутренне одиноки. Это про вас?

Сергей Лазарев:

Безусловно. С этим я согласен. Потому что, когда все твои близкие друзья строят семейную жизнь, ты строишь карьеру. Почти все мои однокурсники уже обзавелись детьми, нянчатся с ними. Но в этом плане комплекса нет - кому что. Я надеюсь, что и в моей жизни это когда-нибудь случится, просто нужно выбрать правильный момент.

Как вы справляетесь с внутренним напряжением?

Сергей Лазарев:

Я на сцене выплескиваю столько эмоций, что у меня потом никакого напряжения нет, у меня наоборот - «расслабон»!