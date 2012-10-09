«Сердючка» побывала на СТВ!

В студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» пародист Александр Григорьев.
Как вы пришли к идее Сердючки?
Александр Григорьев, пародист:
Это было легко и просто. В доме культуры на 1 апреля меня просто попросили ее спародировать. Надули шарики, надели полушубок, плавательную шапку, приделали туда большую розу и включили фонограмму. Это понравилось, вызвало смех, веселье и я подумал, а почему бы и нет?!
Саша, а как вы образы выбираете?
Александр Григорьев:
Я выбираю то, что мне ближе. То, что у меня получается. Нужно стараться работать голосом, работать движениями, изучать тех или иных персонажей. Также я пародирую сказочных, детских персонажей. Например, всем известный персонаж Баба-Яга. Все мы привыкли к ее голосу.
Как вы подбираете костюмы?
Александр Григорьев:
Для Николая Баскова великолепный, яркий костюм. Надевается парик, укладка. Такой легкий грим и вот - Николай Басков. Главное, движения!
Сегодня День Рождения у Андрея Данилко (автор образа Верки Сердючки – прим.авт.). Как бы вы поздравили его?
Александр Григорьев (в образе Верки Сердючки):
Андрюшенка, от всей души поздравляю тебя с Днем Рождения! Желаю тебе счастья, здоровья, благополучия! Ну и не обижайся, если что не то – прости.