«Сердючка» побывала на СТВ!

В студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» пародист Александр Григорьев.

Как вы пришли к идее Сердючки?

Александр Григорьев, пародист:

Это было легко и просто. В доме культуры на 1 апреля меня просто попросили ее спародировать. Надули шарики, надели полушубок, плавательную шапку, приделали туда большую розу и включили фонограмму. Это понравилось, вызвало смех, веселье и я подумал, а почему бы и нет?!

Саша, а как вы образы выбираете?

Александр Григорьев:

Я выбираю то, что мне ближе. То, что у меня получается. Нужно стараться работать голосом, работать движениями, изучать тех или иных персонажей. Также я пародирую сказочных, детских персонажей. Например, всем известный персонаж Баба-Яга. Все мы привыкли к ее голосу.

Как вы подбираете костюмы?

Александр Григорьев:

Для Николая Баскова великолепный, яркий костюм. Надевается парик, укладка. Такой легкий грим и вот - Николай Басков. Главное, движения!

Сегодня День Рождения у Андрея Данилко (автор образа Верки Сердючки – прим.авт.). Как бы вы поздравили его?

Александр Григорьев (в образе Верки Сердючки):

Андрюшенка, от всей души поздравляю тебя с Днем Рождения! Желаю тебе счастья, здоровья, благополучия! Ну и не обижайся, если что не то – прости.