Выставка работ фотохудожников из Азербайджана открылась сегодня в Минске

Новости Беларуси. Природа, архитектура и национальный колорит. Выставка работ известных фотохудожников из Азербайджана открылась в Минске. Показ проходит в рамках Дней культуры этой страны в Беларуси.

Владимир Карачевский, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:

Вывезти целую постановку театральную - это связано с решением ряда сложных организационно-технических моментов, поэтому это говорит о том, что была серьезная подготовка к этим дням культуры. Тем более, представляя свои последние достижения в области кино, я думаю, это будет интересно увидеть, чем сейчас живет азербайджанский кинематограф. Для нас эта тема тоже актуальна.

Назим Адиль Оглу Самедов — заместитель Министра культуры и туризма Азербайджанской Республики:

Хотелось бы отметить, естественно, заслугу руководителей двух стран, которые своей дружбой, дружеским отношением, уровнем сотрудничества дают очень сильный импульс для отношений во всех сферах и, в первую очередь, в области культуры.

9 октября вечером в оперном театре зрители смогут познакомиться с национальным искусством Азербайджана. Балетная труппа представит спектакль «Семь красавиц». Руководить белорусским симфоническим оркестром будет азербайджанский дирижер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акиф Меликов, директор Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета:

Спектакль отличает потрясающе красивая музыка, очень интересная постановка. Спектакль зрелищный. Интересные декорации, костюмы. И мы привезли этот спектакль, убежденные в том, что он визуально и музыкально должен понравиться белорусским зрителям.

Владимир Гридюшко, директор Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Приехала труппа из 65 человек во главе с генеральным директором. Мы год назад подписали меморандум о сотрудничестве между нашими театрами. Уже успели обменяться артистами, солистами, дирижерами. Сейчас реализуется более крупный проект в рамках Дней культуры. А со временем мы, может быть, поставим этот балет. Думаю, наша публика будет в восторге.

Проникнуться национальным колоритом дружественной страны можно и через кинематограф. Фильмы азербайджанских режиссёров покажут в одном из столичных кинотеатров.