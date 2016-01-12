Певец Пётр Елфимов: Владимир Мулявин – это величина, которую никто никогда «не переплюнет»!

Наступивший 2016 год богат на яркие, интересные события. И одно из таких событий выпадает на сегодняшний день: мы отмечаем 75-летие Народного артиста СССР и Беларуси – Владимира Мулявина. Сегодня вечером в Белгосфилармонии состоится концерт, посвященный юбилею Владимира Мулявина, в котором участвует певец Пётр Елфимов. На российском проекте «Главная сцена» именно Пётр Елфимов по результату голосования зрителей и в Интернете занял первое место. Кроме того, артист работает над аранжировкой проекта «Ванька-встанька» (по Е.Евтушенко), эта сказка была в репертуаре у «Песняров». Как продвигается работа над этим проектом?

Пётр Елфимов, певец, композитор:

Большое спасибо тем, кто голосовал, кто поддерживал меня! Я получил большое количество положительных эмоций. И вообще, теле-шоу прошло очень здорово, на хорошем подъёме. Было очень много приятного общения с хорошими музыкантами, саунд-продюсерами, хорошей музыкой. Я очень рад, что формат проекта в этом году был именно русскоязычный, потому что мы всё-таки должны нести свою славянскую культуру.

Твой выбор песни «Беловежская пуща», он неслучаен?

Пётр Елфимов, певец, композитор:

Он неслучаен по многим причинам. Потому что 2015 год был юбилейным для Александры Пахмутовой. И песня «Беловежская пуща»… Ну, скажите, как я мог выбрать что-то другое? Человек, который был в Беловежской пуще… Ну, по-помоему, было невозможно выбрать что-то другое. Это раз. В этом году многие пытались переделывать многие старые песни: чтобы они по-новому звучали в аранжировках. Но, что касается «Беловежской пущи», то, думаю, не стоит что-то делать из шедевра, когда он уже давно был написан и сделан.

Что касается юбилея Владимира Георгиевича Мулявина и того, как я отношусь к творчеству этого человека и творчеству ансамбля «Песняры». Я сейчас готовлю произведение на сказку Евгения Евтушенко «Ванька-встанька». Я восстанавливаю ее просто по концертной записи. Потому что нет ничего: ни нот, никакого материала. Есть только одна концертная запись в не очень хорошем формате MP3, в не очень хорошем качестве. Я сам это восстанавливаю, «снимаю». Надеюсь, что прозвучит это хорошо в Большом Кремлевском дворце.

Владимир Мулявин для Петра Елфимова – кто?

Пётр Елфимов, певец, композитор:

Человек, который для нас всех, для нашей белорусской культуры, совершил подвиг: оставил после себя для нас, для потомков, для тех, кто ценит и уважает белорусское национальное наследие, огромный-огромный пласт. И для меня – это величина, которую в Беларуси и на всем постсоветском пространстве никто «не переплюнет». Никогда!