Хореограф Дмитрий Залесский: В оперных театрах должна быть не только классика! Должно быть то, что соответствует современному уровню!

Вас знают, как первого в Беларуси основателя театра современной хореографии «D.O.Z.SK.I». Но Вы решили переключиться на другие проекты.

Дмитрий Залесский, хореограф, руководитель школы танца:

Мы просто поменяли название. Чуть-чуть поменяли род деятельности. Мы сейчас занимаемся больше шоу. Кроме того, у меня есть проект «Barocco Project» – это балерины, танцующие на пуантах под современную музыку. И уже месяц, как работает моя школа. У меня маленькая дочь, и я думаю, что я знаю, что нужно маленьким детям в хореографии.

Почему, на Ваш взгляд, сейчас больше нужно шоу, ежели отчетные концерты?

Дмитрий Залесский, хореограф, руководитель школы танца:

Это закономерно. Это телевидение. Это разного рода проекты. На самом деле театр тоже нужен. Просто каждый выбирает, чем ему заниматься. Мне кажется, что в театре я немного «подустал»: решил сделать перерыв, а, может, и навсегда переключился. Я пока не знаю. Главное, чтобы было хорошо.

Консерваторы часто говорят: «Танец перестает быть искусством! Он превращается в дивность!» Сейчас уже никому не интересны классические постановки.

Дмитрий Залесский, хореограф, руководитель школы танца:

На мой взгляд, консервативное и классическое искусство всегда было бизнесом. Просто сейчас время чуть-чуть другое и никто не говорит, что одно должно подменять другое. Классическое искусство должно оставаться в венской опере и в других мировых театрах. Это наше наследие, и его нужно знать! Но на мой взгляд, в оперных театрах должна быть не только классика! Должно быть то, что соответствует современному уровню.

А можно что-то новое изобрести в танце?

Дмитрий Залесский, хореограф, руководитель школы танца:

Конечно, можно! Можно изобрести оттенок, почерк, какой-то взгляд новый. Да, в конце-концов, движения… Я думаю, что можно!