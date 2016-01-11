Коллектив театра имени Горького удостоен спецпремии Президента за спектакль «Песняр»

Новости Беларуси. За сохранение национальных культурных традиций. Коллектив Национального академического театра имени Горького удостоен спецпремии Президента за спектакль «Песняр», посвященный творчеству Владимира Мулявина. К слову, завтра маэстро исполнилось бы 75. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ – о человеке эпохи и уже эпохальном мюзикле.

И пусть главный герой никак не обозначен – в спектакле у него нет ни имени, ни фамилии, он просто песняр, – мы все понимаем, о ком речь идет. Это все великий, талантливый, а от того страстно и преданно любимый (при чем меломанами не только нашего континента) Владимир Мулявин. Роль маэстро в спектакле исполняет 30-летний белорусский актер Жбанков. Сергей вспоминает, как на один из первых прогонов пришла супруга Мулявина Светлана Пенкина, как тряслись у него руки и ноги, и как волнительно было услышать ее одобрение.

Сергей Жбанков, актер:

Светлана Александровна за два дня до премьеры дала мне теннисный мячик, с которым он лежал последние дни в больнице, – он разрабатывал себе руки таким образом. И для меня сейчас на сцене он является своеобразным проводником.

Чтобы вжиться в роль, актер прослушал все без исключения композиции Мулявина, но до сих пор разгадывает сам спектакль, как ребус, где одержимым творчеством песняр остается и в самый сложный момент жизни.

Сергей Жбанков:

Всерьез задумываться о том, что ты лежишь на кровати, у тебя не двигаются ноги и руки, потому что где-то есть такие моменты… Но он фантасмагоричный, необычный, мистический где-то.

О том, что спектакль получился мистическим, говорит и Александр Жданович. В спектакле именно он – один из любимых поэтов песняра — Янка Купала.

Александр Жданович, актер:

Купала по сюжету является первым, чтобы поддержать. А потом, в конце спектакля, он его забирает туда, в некий идеальный мир.

Год на подготовку – и полный аншлаг.

Благодаря и режиссеру Ереньковой, и всей команде, имена которых были известны Валентине Григорьевне еще до появления чернового варианта сценария. Целенаправленно выбрали в русском театре и имя его автора — молодого Василя Дранько-Майсюка.

Валентина Еренькова, режиссер:

Василий Дранько-Майсюк, молодое поколение – оно очень смелое, дерзкое, эпатажное в чем-то. И мне нравится их эта смелость. Для них нет этих памятников: этого трогать нельзя, к этому прикасаться нельзя. И когда он мне принес синопсис, я поняла, что работать мы будем.

Алексей Ереньков — композитор и музыкальный оформитель «Песняра». Еще будучи студентом музыкального училища, он мог стать участником легендарной группы.

Алексей Ереньков, композитор и музыкальный оформитель:

Во сне он передал мне огромную книгу. На каждой странице – подпись Владимира Георгиевича. И он сказал: «Ты с этим справишься».

Сам Мулявин пристрастился к театру еще в детстве. Будучи маленьким, на Владимира огромное впечатление произвела опера «Травиата». Он долго задавался вопросом, где же есть такая страна и где живут такие люди. Уже годами позже с песнями самого маэстро многие откроют для себя Беларусь и «мілагучнасць» нашего языка.

Уже завтра, в 75-й день рождения Владимира Мулявина, зал Горького заполнят преданные поклонники, а со сцене обязательно прозвучит «Молитва». Та самая, которую в спектакле оставили в оригинальном исполнении.