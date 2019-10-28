Песни родной земли. Фестиваль памяти Игоря Лученка состоялся в Марьиной Горке

Новости Беларуси. Любимые произведения звучали в Марьиной Горке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Там прошел ежегодный фестиваль народного творчества «Напев земли моей». Впервые он начался с вечера памяти композитора Игоря Лученка.

Светлана Лученок, дочь:

В этот день в Москве тоже проводят вечер памяти в Доме кино. Получилось, что мои брат и мама поехали туда, а я, естественно, не могла не приехать сюда, чтобы не сказать «спасибо». Мы очень довольны, что не забывают творчество Игоря Михайловича.

Фестиваль на малой родине Игоря Лученка прошел 16-й раз. Традиционно, в нем приняли участие лучшие любительские коллективы из всех регионов Минщины.