«Ночной город, но он светится солнцем»: осенний Минск на полотнах художников

Побеседовали с художниками Минска в программе «Минск и минчане» . На ее полотнах – умытый дождем проспект, одинокие мансарды и зажжённая фонарями Свислочь. Город уютный, меланхоличный, таинственный.

Мистический реализм Ольге Шкарубо передался по наследству. Детство проводила на пленэрах с отцом, прислушивалась к природе и училась чувствовать прекрасное.

Ольга Шкарубо, художник:

Это как небо – пишешь, и оно никогда не бывает одинаковым. Можно жить в Минске, смотреть в окно, ходить по одной и той же улице, но она никогда не бывает одинаковой. Я люблю сложные цвета, когда цвет открытый, он не похож на жизнь – он похож на краску из тюбика. Когда наступает осень, я вижу там янтарь.

Осень глубже, чем пора года, – это характер. То же можно сказать и про Маргариту Манис. В ее галерее больше всего рыжего Минска. На городских портретах ускользают в бликах фигуры, шелестят листья и выглядывают из-под вуали вечерние улочки... Просто город с полотен импрессионистов!

Маргарита Манис, художник:

Осень, и начинается дождь, для меня это повод – выйти и прогуляться под зонтиком, и Минск превращается в декорации спектакля удивительного. Он то романтический, то загадочный, деловой, напряженный. Поэтому в разных ситуациях он раскрывается всеми своими гранями.

Маргарита Манис любит воспарить над Минском, а Ольга Шкарубо – заглянуть в вечерние окна. Художники открывают нам знакомый город с новых ракурсов. В центре внимания – не только сердце столицы. У спальных районов – особенная, домашняя атмосфера. Родной Юго-Запад для Ольги навсегда останется с ароматом яблоневого сада...

Ольга Шкарубо:

Мне очень нравится Лошицкий парк, там безумно красивая природа, безумно красивый вид на реку. Очень нравится Цнянка – я очень много работ там написала. Большая работа «Аллея с листьями». Люди говорят: «Вот! Это же прямо возле моего дома!».

Маргарита Манис:

Некоторые говорят: «У Вас ночной город, но он светится солнцем». Я рада, потому что мне бы хотелось, чтобы мои работы передавали позитив. Снимали с дрона – как раз в этот момент Игры проходили. Поэтому не удержалась чтобы не написать эту работу. А тем более, такой закат!

На картинах минчанок город растет и преображается. Контраст старины и модерна добавляет будням динамики. Вдохновение находят не только в столице, но и в природе Синеокой, полотнах Климта и Уайта. И, каждый раз, разливая краски на полотна и превращая их в космические пейзажи, думают о вечном...

Маргарита Манис:

Новые задумки как раз связаны с новым городом: где-то индустриальный, с новостройками. Мне очень нравится, когда на подъезде к Минску транспорт железнодорожный, например, прибывает в Минск. И начинает он издалека виднеться, и едет он домой. И настолько это красиво, очаровательно это видеть!

Ольга Шкарубо:

Ничто другое меня не стимулирует в творчестве так, как удачная работа других художников. Как выделиться, обратить на себя внимание? Нужно постараться увидеть в себе ребенка, который восхищался миром, но наложить то, что ты уже знаешь и умеешь.