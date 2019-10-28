На восстановление одного сантиметра можно потратить полгода. Как реставрируют картины

Вероника Кудринецкая, корреспондент: Уже 80 лет белорусский художественный музей является хранителем искусства. Но за многими произведениями живописи стоит громадный труд художников-реставраторов. Как проходят будни тех, кто возрождает историю?

Пара легких касаний кистью выравнивают тон, избавляют картину от пятен и возвращают полотну первоначальный облик. В светлых мастерских реставраторы неустанно ведут борьбу со временем, которое вздувает краску, дырявит холсты и меняет первоначальные цвета.

Сергей Вечер, заместитель генерального директора по фондовой работе и реставрации Национального художественного музея Республики Беларусь: Мы, конечно, стремимся, чтобы температурный режим был нормальным. Сами картины – очень деликатные вещи. И любые какие-то воздействия могут влиять отрицательно.

Марта Зимина, художник-реставратор Национального художественного музея Республики Беларусь: Тут уже на финишной прямой, но, возможно, еще полгода, потому что работа ведется расчисткой всухую, без применения растворителей, а это более долгий процесс.

На восстановление одного сантиметра картины мастер может потратить целых полгода. Реставраторов нередко сравнивают с нейрохирургами, ведь у них тоже нет права на ошибку. Картины попадают в мастерскую далеко не в первозданном виде, например, оригинал покрыт несколькими слоями краски, как на этом «Семейном портрете Тышинских» Иосифа Олешкевича.

Тимофей Полунин, художник-реставратор Национального художественного музея Республики Беларусь: Работа поступила в реставрацию с многочисленными утратами красочного слоя, работа сыпалась. Любопытно в ней то, что в процессе работы оказалось, что части произведения записаны. В процессе расчистки красочного слоя выявились такие новые элементы композиции, как ножка.

Полотно попало в руки мастера на укрепление, а оказалось совершенно иным с точки зрения колорита и композиции. Произведение ждет несколько этапов реставрации, прежде чем оно попадет в экспозицию. К слову, сейчас в центре Минска создают музейный квартал, который позволит увеличить выставочные площади сокровищницы искусства. Реставрационные мастерские тоже сменят прописку – переедут на улицу Кирова.

Сергей Вечер:

Мы планируем, что в это здание реставраторы переедут в следующем году. Это улучшит их техническое оснащение и увеличится площадь. Я думаю, что это повлияет на качество и объемы реставрационных работ.