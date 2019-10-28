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Это был знаковый объект. Восточный форт в Брестской крепости реконструируют и включат в маршрут обзорной экскурсии

28 октября 2019 07:42
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Новости Беларуси. Вторая жизнь Восточного форта. Один из знаковых объектов Брестской крепости реконструируют и включат в маршрут обзорной экскурсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там появится полноценный музей с семью залами. В них и будут более глубоко отражены последние дни легендарной обороны.

Это был знаковый объект. Восточный форт в Брестской крепости реконструируют и включат в маршрут обзорной экскурсии-1

Это был знаковый объект. Восточный форт в Брестской крепости реконструируют и включат в маршрут обзорной экскурсии-3

Это был знаковый объект. Восточный форт в Брестской крепости реконструируют и включат в маршрут обзорной экскурсии-5

Пока экспозицию дорабатывают, в казематах и рядом с ними полным ходом идут строительные работы. Дело в том, что фортификационное укрепление в виде подковы сильно пострадало от бомбардировки. Немецкой авиацией была сброшена бомба весом почти 2 тонны. Только так врагу удалось взять под свой контроль Восточный форт.

Это был знаковый объект. Восточный форт в Брестской крепости реконструируют и включат в маршрут обзорной экскурсии-8

Елена Митюкова, заведующая научно-экспозиционным отделом мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:
Это был самый последний организованный очаг сопротивления на территории всей Брестской крепости в целом, не только Кобринского укрепления. И музеефикация, которая планируется к следующему году, ставит перед собой цель не только рассказ о событиях обороны форта, но и работы по сохранению самого объекта, как фортификационного, как памятника войны и истории в нашей Брестской крепости. Музеефикация Восточного форта – это будет один из интереснейших туристических маршрутов.   

Планируется, что строительные работы в Восточном форту завершат весной 2020 года. А примерно к осени обновленный объект примет первых посетителей.

Это был знаковый объект. Восточный форт в Брестской крепости реконструируют и включат в маршрут обзорной экскурсии-11

Это был знаковый объект. Восточный форт в Брестской крепости реконструируют и включат в маршрут обзорной экскурсии-13

Это был знаковый объект. Восточный форт в Брестской крепости реконструируют и включат в маршрут обзорной экскурсии-15

Это был знаковый объект. Восточный форт в Брестской крепости реконструируют и включат в маршрут обзорной экскурсии-17

Это был знаковый объект. Восточный форт в Брестской крепости реконструируют и включат в маршрут обзорной экскурсии-19

# Историко-культурные ценности Беларуси # Культура # Елена Митюкова # Фотофакт

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