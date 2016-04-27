Первый инклюзивный театр открылся в Минске

Новости Беларуси. В главной роли – уникальность. В Минске открылся первый инклюзивный театр. Особенные дети выступят на одной сцене с профессиональными актерами. Премьера первого спектакля запланирована на июнь. А пока с юными артистами работают педагоги.

Неуверенно, но так старательно маленький Илья вытягивает каждую ноту. Всего за несколько занятий мальчик с непростым диагнозом – аутизм – выучил свою первую сольную партию в большом мюзикле. В образе зайчика он споет ее вместе с мамой.

Татьяна Яковлева, мама:

Я видела, что мальчик музыкальный, что он, наверное, когда-то сможет петь, но, честно говоря, никто не ожидал, что это действительно будет так быстро.

Это будет мюзикл с элементами феерии. Ребята отправятся на поиски волшебной флейты, на пути они встретят необычных сказочных персонажей. А пока к важному событию готовятся – репетиции проходят практически каждый день. На занятиях профессиональные актеры и музыканты находят особые подходы к особенным ребятам.

Мария Доменкова, автор спектакля:

Аутизм – это всегда надо его заинтересовать, причем так, чтобы он не мог отвлечься на что-то другое. В первую очередь это четкие ритмы и быстро запоминающаяся мелодия.

Игорь Сидорчик, актер Белорусского республиканского театра юного зрителя:

Они хотят простой вещи – чтобы их любили. Это главный ключик к этим ребятам.

Всего в спектакле задействовано около 20 детей, шестеро из которых особенные. Пока ребят не знакомили, но маленьким актерам уже не терпится узнать друг друга поближе.

Дарья Вихорева:

Илья очень особенный и интересный, хочется с ним подружиться.

Особенные детки участвуют в создании спектакля, что называется, от и до. Ребята рисуют макеты декораций, придумывают костюмы для своих героев.

Ирина Пушкарева, художественный руководитель инклюзивного театра:

Мы не просто не хотим останавливаться, мы хотим сделать настоящий театр, создать нашим деткам и деткам с аутизмом будущее.

Премьера спектакля пройдет третьего июня в зале минской филармонии. И это только начало. В планах – гастроли по Беларуси и не только. Театр уже пригласили в Италию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инклюзивный театр – это шаг навстречу особенным детям. Это попытка понять их уникальность. Ведь «здоровье нации» всегда начинается с милосердия и помощи. Не только материальной. Помощь в общении – вот, что порой более ценно.