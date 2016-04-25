«Минская неделя дизайна»: от гигантских шахмат до мебели из вулканического сплава

Новости Беларуси. Выставка под открытым небом. На целую неделю центральные площадки Минска стали местом воплощения творческих идей в рамках фестиваля дизайна. На нем представлены более 30 работ из 7 стран мира. Каждый житель столицы, просто прогуливаясь по городу, сможет оценить дизайнерскую мебель, инсталляции, поучаствовать в мастер-классах по керамике, дизайну и даже флористике.

Деревянный паук, плавающий домик для птиц и стулья из вулканического сплава. На неделю Верхний город облюбовали замысловатые инсталляции. Один из кураторов проекта «Минская неделя дизайна» Андрей признается, что такие выставочные мероприятия и есть тот самый витамин вдохновения для белорусского дизайна.

Андрей Коровянский, архитектор:

Творческим людям себя проявить, сделать что-то новое, поставить – такой внутренний заряд. В следующем году мы планируем сделать азиатское влияние на белорусскую культуру, пригласить сюда Китай, Индию.

К слову, некоторые инсталляции имеют не только эстетическое назначение. Во время открытия недели дизайна на плавучее древо жизни повязали ленточки сотни горожан в поддержку Белорусского детского хосписа.

Елена Ошуркевич, руководитель отдела стратегического развития Белорусского детского хосписа:

На ленточках написано «Детство – это». И каждый желающий мог на протяжении 23 апреля подходить, писать и повязывать. Можно было, конечно, загадывать желания. Первым посетителем нашего стенда был маленький мальчик. Он еще писать не умел, поэтому писала за него мама. Мы у него очень долго расспрашивали, что же такое детство по его мнению. В итоге он думал и сказал, что детство – это мама.

Среди более чем трех десятков работ каждый сможет открыть для себя что-то новое: материалы, дизайнерские решения.

В 2016 году организаторы решили сделать ход конем и привлечь к выставке не только взрослых, но и детей. Настоящее шахматное поле и фигуры, которые в несколько сотен раз превышают размеры привычных нам настольных, уже стали одним из самых излюбленных и популярных экспонатов. К слову, всего через несколько дней сразиться в гроссмейстерском турнире сможет любой желающий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мебель из вулканического сплава – базальта – стала хитом еще во время прошлогодней недели дизайна. Минчан привлекла необычная плетеная форма стульев. Этакий кокон среди шумного города. Ощутить его удобство можно в любое время. Как гласит девиз недели, «трогать разрешается».

Ната Шуман:

Это красиво, на солнце переливается, базальт искрится. Для отдыха в общественных парках, местах. Люди могут прийти, сесть, почитать, выпить кофе.

Дизайнерские новинки будут радовать минчан до конца недели, а в перспективе, несомненно, станут частыми гостями на столичных улицах.