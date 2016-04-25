«Две звезды» 25 апреля: второй концерт, восемь пар, мировые хиты

Новости Беларуси. 25 апреля в 20.15 в эфир выйдет второй концерт нового проекта «Две звезды». Несколько недель ведущие и журналисты телеканала СТВ учились вокальному мастерству. Наставниками были популярные артисты, которые не нуждаются в представлении. Всего 8 звездных пар и 4 эфира. Лучший дуэт каждого выпуска выберет авторитетное жюри, а победителя проекта определит народное голосование.

Их попытка № 2. Музыкальный рецидив в исполнении профессионалов певческого дела и не очень выходит в эфир. Уже этим вечером. На экране – те же герои. Но на этот раз – мировые хиты.

Состав участников профи убойный. Чего стоят только Алексей Хлестов, Александр Солодуха, Искуи Абалян, Виктория Алешко, Саша Немо. С ними – те, кто завораживает зрителей у экранов без нот: журналисты и ведущие. 25 апреля они предстанут в совсем непривычных образах.

Белорусский Адриано Челентано, делающий вино ногами, стюардессы авиалайнера, сотрудники городских коммунальных служб – вот еще роли, в которые облачатся участники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои оценки жюри выставит и 25 апреля. Каждому – по заслугам. По итогу шоу выберут лучший дуэт, который попадет в топ-лист. А уже потом телезрители решат, кто достоин победы. А пока смотрим «Две звезды». Вечером, несмотря на погоду за окном, обещают: будет жарко.