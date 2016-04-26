Скульптор Дмитрий Оганов: Надо, чтобы работа заставляла зрителя или сопереживать, или фантазировать!

Скульптура вносит в наш мир живые пластические образы. Её рождение – невероятно трудоемкий и сложный процесс. Наблюдать за которым – одно удовольствие.

Руки трепетно и нежно очерчивают каждую деталь.

Таинство рождения скульптуры Дмитрий Оганов освоил ещё в раннем детстве. Тогда он часами засиживался в мастерской у отца.

Таинство сотворения скульптуры он продолжил изучать в художественном училище, а после – в академии. Сегодня Дмитрий с теплотой вспоминает своих наставников.

Уже сегодня Дмитрий сам передаёт знания молодому поколению скульпторов. А после лекций, уединившись у себя в мастерской, творит свои невероятные произведения искусства.

Волшебство создания скульптуры начинается с рождения идеи и воплощения её на бумаге. Буйство сюжетов, неиссякаемая фантазия и множество образов – у автора есть что показать и о чём сказать.

Каждая работа мастера – немой диалог со зрителем. Желание приворожить, заставить размышлять или просто улыбнуться – у каждой скульптуры своя роль.

Сегодня скульптура Дмитрия Оганова украшает историческую часть Минска. Как символ явления образа иконы Божией Матери на водах реки Свислочь – возвышается обелиск.

Невероятно красивая, осязаемая и загадочная – скульптура вносит нотки духовности в нашу жизнь. Она украшает наши улицы, дома, парки и скверы.