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Скульптор Дмитрий Оганов: Надо, чтобы работа заставляла зрителя или сопереживать, или фантазировать!

26 апреля 2016 11:40
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Скульптура вносит в наш мир живые пластические образы. Её рождение – невероятно трудоемкий и сложный процесс.  Наблюдать за которым – одно удовольствие.

Руки  трепетно и нежно  очерчивают  каждую деталь.

Таинство рождения скульптуры Дмитрий Оганов освоил ещё в раннем детстве. Тогда он часами засиживался в мастерской у отца.

Таинство сотворения скульптуры он продолжил изучать  в художественном училище, а после  – в академии. Сегодня Дмитрий с теплотой вспоминает своих наставников.

Уже сегодня Дмитрий  сам передаёт знания молодому поколению скульпторов. А после лекций, уединившись у себя в мастерской,  творит свои невероятные произведения искусства.

Волшебство создания скульптуры начинается с рождения идеи и воплощения её на бумаге. Буйство сюжетов, неиссякаемая фантазия и множество образов – у автора есть что показать и о чём сказать.

Каждая работа мастера – немой диалог со зрителем. Желание приворожить, заставить размышлять или просто улыбнуться – у каждой скульптуры своя роль.

 Сегодня скульптура Дмитрия Оганова  украшает историческую часть Минска. Как символ явления образа иконы Божией Матери на водах реки Свислочь  – возвышается обелиск.

Невероятно красивая, осязаемая и загадочная – скульптура вносит нотки духовности в нашу жизнь. Она украшает наши улицы, дома, парки и скверы.

# Культура # Фотофакт # Скульптура в Минске # Дмитрий Оганов

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