«Уникальный конный цирк» из Туркменистана завершил гастроли в Минске

Новости Беларуси. Первые гастроли в белорусской столице 2 декабря завершил «Уникальный конный цирк» из Туркменистана. 10 легендарных небесных скакунов, как называют ахалтекинских лошадей в народе, на протяжении двух недель радовали белорусских зрителей.

О красоте и невероятной грации этих животных знают во всем мире. Их относят к предкам чистокровной верховой породы. На родине знаменитых лошадей даже проводится конкурс красоты среди этих животных. Во многом этот факт и объясняет цену на «райского коня». Некоторые представители оцениваются в миллионы евро.

За свою историю в 5 тысяч лет эта порода ни разу не скрещивалась ни с одной другой.

Аннамухаммет Иламанов, генеральный директор Государственного цирка Туркменистана:

До нашего приезда уже закончились все билеты. Здесь тоже много учится наших студентов. Они тоже хотели попасть в цирк, но и мы билеты не могли найти.

Спасибо за теплый прием. Хочу еще в феврале сюда приехать, обговорить, как дальше будем сотрудничать. Мы хотим белорусский цирк пригласить к себе в Ашхабад.

Гыгы Байрамдурдыев, руководитель конной ассоциации «Туркмен атлары»:

Очень гостеприимный народ. Даже директор цирка Татьяна Николаевна сама нас, когда мы приехали, встретила у трапа в аэропорту с хлебом и солью, с цветами, с артистами.

В финале представления в знак благодарности артистам вынесли огромную корзину цветов от президента Беларуси Александра Лукашенко.

На протяжении десяти дней артисты радовали феерическими выступлениями минчан и гостей столицы. Особый восторг вызывали эффектные трюки джигитов. А легендарные «небесные кони» стали украшением гастролей туркменского цирка в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.