«Первое, с чего мы начинаем, – учим садиться на трапецию». Вот как тренируются цирковые артисты

Новости Беларуси. Говорят, театр начинается с вешалки, а цирк? С манежа, ярких костюмов, загримированных артистов? Каждый из нас хоть раз приходил в шатер за впечатлениями и удивлялся, как легко и изящно все выглядит, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Поэтому цирк, пожалуй, начинается с искреннего желания стать частью этого сложного, но такого интересного мира, ведь тренироваться звезды манежа начинают с малых лет, чтобы тело привыкло к нагрузкам, а душа к волнению.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

Костюм – это финальное перевоплощение? Сколько проходит времени, прежде чем ребята его надевают и выходят на сцену?

Марина Казак, руководитель образцовой цирковой студии «Мечтатели» Борисовского городского Дворца культуры имени М. Горького:

Это все очень индивидуально. Кто-то может выйти на сцену уже через месяц, кто-то – через год, два и более. Зависит от ребенка и от сложности номера, в первую очередь. Малышей мы сначала выпускаем в танцевальные постановки либо на подтанцовку к уже более окрепшим артистам, а потом они потихоньку становятся сольными артистами. У нас с напарницей такая система работы, что здесь нет конкуренции. Мы воспитываем деток с малых лет, что мы друг другу помогаем, а не пытаемся стать лучше кого-то. Поэтому мы пример.

Облепиха! Быстрее-быстрее! Все-все!

Марина Казак:

У нас есть очень много всего – практически все, что есть в большом цирке. Это эквилибристы, ходулисты, воздушные гимнасты, акробаты, пластика, обручи, жонглеры – перечислить очень сложно.

Для начала мы занимаемся общими физическими упражнениями, цирковой реквизит вводим на втором году занятий. Реквизит находит своего ребенка. Мы смотрим, не знаем, куда бы он пошел, а глаза горят на обручи. Очень многие любят обручи. Он красивый, еще и блестящий, для маленьких деток вообще прекрасный реквизит. Очень любят воздушные реквизиты – трапецию, кольцо. Мы очень рады, когда дети предлагают что-то свое, потому что это всегда интересно, всегда что-то новое. Мы даже, бывает, учимся вместе с ними, они нам что-то предлагают. Когда красиво, ярко и опасно – это вообще очень интересно. Пробуем выйти. Можно. Оп, и держим! Сходим, аккуратно. Хорошо, молодцы!

Сергей Климкович, артист образцовой цирковой студии «Мечтатели» Борисовского городского Дворца культуры имени М. Горького:

Был номер с братом «Силовая пара». С этим номером мы ездили на шоу «Україна мае талант!» Номер был с воздушными ремнями, выступали с братом и еще две девочки. Благодаря этому номеру мы получили грамоту «Заслуженный коллектив года». Зал аплодировал стоя. Номер был эффектный, нам было лет 11 – дети выполняли воздушный номер. Это благодаря нашим тренерам – без них ничего бы не получилось. Это их выдержка, сила, нервы. Я сам не представляю, как они нас терпели. Сюда я с радостью приходил, не мог представить жизни без цирковой студии, постоянно хотел сюда приходить. Даже на больничном – в школу не хожу, но сюда надо прийти по-любому, потому что тянуло. Это как второй дом. Бывало, мы с утра до вечера занимались, и не хотелось уходить.

Марина Казак:

Цирк надо любить всей душой. Он немного отличается от всех других видов творческой деятельности, так как в нем собрано все – театр, и танцы, и сила нужна, чтобы получить какой-то номер. Если человек уже сюда приходит и как в болото его засасывает, в хорошем смысле слова, то отсюда сложно выбраться.

Анастасия Кончиц:

Я готова начинать тренировку. Алена Сипакова, руководитель образцовой цирковой студии «Мечтатели» Борисовского городского Дворца культуры имени М. Горького:

Чтобы начать, нам надо размяться. На разминку уходит 20 минут.

– Я могу приступать?

– Не совсем. Чтобы приступить к «воздуху», обязательно нужна страховка. Послужит страховкой наш мат. Без него ни один ребенок не заходит на «воздух». Беремся ручками. Первое, с чего мы начинаем, – учим детей садиться на трапецию. Задираем ножки и забираемся. Самый простой трюк – опускаем руки, переходим на коленки, спускаемся и пытаемся опустить по одной руке. Руководитель всегда стоит и поддерживает ножки. Натягиваем носочки, ручки красиво в стороны. И это уже полутрюк.

Ангелина Поздеева, артистка образцовой цирковой студии «Мечтатели» Борисовского городского Дворца культуры имени М. Горького:

Тут всегда очень дружно. У нас тренеры проводят разные форматы тренировок: игровые, мы ездим в аквапарки, в походы, катаемся на лодках. Один раз мы пришли в цирковую, и нам говорят: будет тренировка на улице. Мы пошли кататься на горках, это было зимой. Такая спонтанная тренировка – очень весело. Благодаря тренерам у нас очень дружный, сплоченный коллектив, они всегда стараются, чтобы мы были дружные. Если ссора, то мы ничего не будем делать, пока не помиримся, потому что это очень заметно. Всегда надо дружить – это главное в нашем коллективе.

Яна Стефанович, артистка образцовой цирковой студии «Мечтатели» Борисовского городского Дворца культуры имени М. Горького:

Мне кажется, без руководителей не было бы сплоченности. Без поддержки друг друга это невозможно сделать, если ты будешь выполнять трюк, и у вас какое-то разногласие. А поддержка друг друга – это очень нужно. Ангелина Поздеева:

Надо чувствовать друг друга. Бывают такие моменты на репетиции, когда мы забираемся на плечи или какой-то верхний трюк, верхний человек может упасть. Нижнему надо обязательно словить его, любыми способами держать, чтобы верхний не упал. Лучше, чтобы мы получили травму, чем другой человек. У нас так заведено.

Яна Стефанович:

Если она упадет, то может что-то сломать, а я, нижняя, могу словить ее и смягчить травму – ее может вообще не быть. Ангелина Поздеева:

А разные характеры – это неважно, потому что, когда начинаешь работать, мы сплачиваемся и все получается. Яна Стефанович:

И там уже не характер, главное – понимание друг друга и поддержка. Ангелина Поздеева:

Когда у тренеров что-то не получается, они опаздывают или не получается приходить, мы занимаемся, показываем тренировку младшим, помогаем им делать трюки.