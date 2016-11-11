Первая Соборная мечеть откроется в Минске 11 ноября

История Соборной мечети в Минске началась ещё в далёком 16 веке. Тогда она располагалась на улице Дмитрова, в районе современной гостиницы «Юбилейная». По инициативе главы татарского старейшины здесь возвели небольшое деревянное здание со скромным внутренним убранством и двумя залами: для мужчин и женщин. Лишь в начале прошлого столетия на этом месте построили каменную мечеть. К сожалению, уже через 30 лет советской властью было принято решение перестроить здание, а в 1961 году и вовсе разрушить.

Сегодня верующим вновь вернули молитвенный дом. Новая Соборная мечеть в Минске готова к открытию. Расположилась она на пересечении улиц Грибоедова и Игнатенко. В соседстве с величественным новым зданием можно увидеть два временных помещения для молитв мужчин и женщин, а также небольшой дом для омовения.

Перед нами – уникальный проект столичных архитекторов. Результат многолетней работы поражает.

Впечатляет и внутреннее убранство Соборной мечети. На стенах главного зала для молитв выдержки из Корана, а на куполах невероятной красоты росписи.

Внизу, под молитвенным залом, разместились уютные помещения для встреч, занятий и пресс-конференций. Уже совсем скоро здесь дети смогут посмотреть образовательные фильмы, а их родители прослушать увлекательные лекции. Здесь же, на цокольном этаже Соборной мечети, находятся библиотека и несколько небольших комнат для гостей.

Уже сегодня Соборная мечеть распахнёт двери для всех мусульман.