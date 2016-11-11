Церемония закрытия фестиваля «Листопад» пройдёт вечером 11 ноября в кинотеатре «Москва»

Новости Беларуси. Белорусский фестиваль «Листопад» 11 ноября вновь войдет в историю. Церемония закрытия кинофорума пройдет вечером в кинотеатре «Москва».

Здесь же разрешится и главная киноинтрига – кому же достанется гран-при фестиваля.

За награду борются 11 картин.

Стоит отметить, что этот «Листопад» подарил зрителям 159 фильмов из 45 стран.

Гурманы смогли оценить все разнообразие киноискусства. Это фильмы-обладатели и золотых медведей Берлинале, и пальмовых ветвей Канн, и венецианских львов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.