Факсимильное издание первого «Букваря» презентуют в Национальной библиотеке Беларуси 28 августа

Новости Беларуси. Факсимильное издание первого «Букваря» презентуют 28 августа в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выглядит книга не совсем обычно. Ее отпечатали в карманном формате на церковнославянском языке в типографии Виленского православного братства Святого Духа в Евье. Как утверждают слависты, было это ровно 400 лет назад. До наших дней сохранилось всего два экземпляра. Но ни одного не осталось на родине.

В «Букваре» размещен славянский алфавит, даны примеры слогов, простые слова на церковнославянском языке, перечень знаков препинания, цифр, а также азы грамматики и тексты для чтения.

Презентация раритета неслучайно пройдет накануне Дня знаний и Дня белорусской письменности. Ведь именно с букваря начинается путь к знаниям.