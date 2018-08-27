«Моя мечта – стать звездой». LIZAМЕЯ представит Минскую область в финале отборочного тура детского Евровидения

Новости Беларуси. Болеем за наших. Национальный отбор на участие в детском Евровидении выходит на финишную прямую, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В финале Минскую область представит 11-летняя исполнительница из Жодино – Елизавета Мея. Девочка занимается вокалом всего два года, но уже стала участницей более 20 песенных конкурсов. На решающем прослушивании юная певица снова предстанет в образе галактической принцессы и исполнит песню «Зорка» белорусского композитора Сергея Сухомлина.

LIZAМЕЯ, финалист национального отборочного тура детского конкурса песни «Евровидение-2018»:

Мне песню написал Сергей Сухомлин. Он однажды у меня спросил: «Какая у меня мечта?». А я сказала: «Моя мечта – стать звездой, певицей, самой знаменитой». Я считаю, если я пройду на Евровидение, это будет очень круто.

Милана Вертинская, педагог по вокалу Жодинской школы искусств:

Месяца два она занималась, и я поняла, что девочка необычайно одаренная. Решение об участии в Евровидении не было спонтанным. К этому мы шли целенаправленно, ступенька за ступенькой. Летних каникул не было. Мы работаем ежедневно, у нас нет выходных. Мы надеемся, что Лиза обязательно победит. Надеемся на поддержку Минской области.