Как Минск будет встречать свое 951-летие: рассказываем о программе

Новости Беларуси. Минск готовится встретить 951-й день рожденья. Торжественные мероприятия пройдут с 7 по 9 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 27 августа сообщили в столичной мэрии. Торжества начнутся с возложения цветов к обелиску «Минск – город-герой». Традиционно на площадке у Дворца спорта с самого утра – фудкорт, концертная программа и масса развлечений. В районе парка Победы развернется военно-исторический фестиваль «Менск Старажытны».

На два дня сюда съедутся клубы реконструкции со всей Беларуси, а также гости из России, Украины, Польши, Германии и Литвы. Финалом празднований станет музыкально-пиротехническое шоу.

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:

7 сентября, накануне Дня города, в Минском дворце профсоюзов пройдет церемония награждения минчан «Лучшие по профессии». Основные праздничные мероприятия пройдут 8 сентября. Церемония вручения «Минчанин года» в этом году пройдет в Минском городском дворце культуры. На площадке у Дворца спорта в это день в первой половине дня пройдет большой физкультурно-спортивный праздник, а после 15 часов – минский open-air. В программе примут участие творческие коллективы молодежных современных направлений.