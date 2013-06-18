Парковая индустрия в Минске набирает обороты по европейским канонам

Новости Минска. Студенческая деревня по проспекту Дзержинского пока в процессе строительства. Однако столичные архитекторы держат руку на пульсе молодежной жизни! Жилой комплекс они планируют дополнить новым физкультурно-оздоровительным парком «Студенческий» и воссоздать здесь комфортные зоны для активного и спокойного отдыха.

Левый берег реки Лошицы и холмистый зеленый массив – территория будущего парка весьма привлекательна, правда, распознать архитектурные задумки пока невозможно – благоустройство отсутствует. Радует пока лишь эта галерея карликовых деревьев. Но уже через год на месте зеленой лужайки вырастет настоящий спортивный городок. Здесь оборудуют баскетбольную, волейбольную площадки, теннисный корт, а также устроят скейтборд-зону.

Порадует парк и любителей экотранспорта. Велотрасса по перспективному маршруту Малиновка-Брилевичи будет оборудована комфортными стоянками и крытыми площадками для отдыха. Для гимнастики и пробежек архитекторы проложат специальную «тропу здоровья», оборудованную спортивными тренажерами.

Не забыли архитекторы и о малышах! Детские площадки будут соответствовать разным возрастным интересам. Удивит минчан и решение зрелищно-развлекательной зоны. Например, ландшафтный амфитеатр в виде каскада зеленых откосов станет отличной зоной для зрителей во время праздников и концертов.

Марина Баркун, главный архитектор проектов:

Будет забава – зеленый лабиринт из зеленых насаждений со стриженным кустарником, как бы имитация карты мира. Стриженный кустарник будет посажен по контуру воображаемых материков . На берегу делаем видовые площадки с ротондой. В одной из них возможно разместить оркестр духовой на случай городских мероприятий.

Этот зеленый оазис между улицей Орловской и рекой Свислочь в 19 гектаров в скором времени превратится в настоящую мини-Беларусь! Центром нового пейзажного парка станет экспозиция в виде карты республики от Могилева до Витебска… По оригинальной идее столичных архитекторов каждую из 6 областей выделят ландшафтными композициями и украсят макетами их основных культурно-исторических достопримечательностей - в масштабе 1 к 25.

Так, всего в 3 гектара экспозиции минчане и гости столицы смогут совершить путешествие по Мирскому замку, Национальной библиотеке, полюбоваться архитектурой Софийского собора и Каменецкой вежи – всего творческая группа Минскпроекта планирует возвести около 34 макетов сооружений, заповедников и памятников.

Интересно, что в Европе ландшафтные комплексы с макетами архитектурных шедевров уже давно популярны. Парк «Беларусь» в этом плане – уникальный культурно-просветительский проект национального туризма.

Анна Аксенова, главный архитектор проектов:

Очень часто говоришь с минчанами – они не знают основных объектов нашей республики. Здесь они могут посетить эту мини-республику, ознакомится и, если что-то привлечет внимание, они смогут в это место подъехать: каждый гость и минчанин сможет у экскурсоводов получить указания по тому, как доехать до достопримечательности. В проекте предусмотрена обзорная пешеходная аллея, которая идет вдоль аллеи ограды всей территории, и по ней мы можем провести экскурсию либо проехать на каком-то экологическом транспорте и рассказать обо всей нашей республике.

Велотрасса вдоль набережной Свислочи, которая входит в городскую сеть велодорожек Минска, станет отличным бонусом активного отдыха в парке. Разнообразные детские площадки, кафетерий, поляна сказок со скульптурами, сад декоративных трав – все это окунет минчан в мир отдыха и подарит ощущение загородного дома в пространстве мегаполиса.

Анна Аксенова, главный архитектор проектов:

Интересное предложение по административному зданию нами отработано, поскольку оно решается вместе с башенкой обзорной, на ней мы предложили разместить музыкальные часы, которые раньше находились на обелиске перед зданием «Белэкспо». Эти часы могут в определенное время воспроизводить музыкальную мелодию наших белорусских композиторов.

Парковая индустрия в Минске набирает обороты по европейским канонам! Эко-прогулки в новом формате горожане оценят по достоинству, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.