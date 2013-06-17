Новости Беларуси. На «Беларусьфильме» приступили к съемкам продолжения сериала «Государственная граница». Новая картина получила рабочее название «Последний шпион».

Действие ленты разворачивается в начале 90-х годов. Она рассказывает о создании новой национальной службы охраны белорусской границы.

Съемки будут проходить в Минске, Молодечно, Лидском и Сморгонском районах, а также в других уголках Беларуси при содействии Государственного пограничного комитета.

Выход ленты запланирован на первую половину 2014 года. Всего же в новый сезон «Государственной границы» войдет восемь двухсерийных фильмов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.