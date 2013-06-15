Новости Беларуси. Фестиваль православной культуры «Кладезь» впервые проходит в Гродно.

Программа форума насыщенная — это и экскурсии, и мастер-классы по народным ремеслам, и выступления кукольного театра. А на православной выставке-ярмарке жители смогут купить иконы и церковную утварь, монастырский хлеб и мёд.

Вырученные средства пойдут на благотворительные цели. Кроме того, гродненцы смогут увидеть православные святыни: ковчег с частицами святой равноапостольной Марии Магдалины, иконы с мощами апостолов Петра и Павла и святого мученика Пантелеймона. Поклониться им можно на протяжении всех фестивальных дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.