История Национального художественного музея Республики Беларусь

Новости Минска. Государственная сокровищница искусств. Свыше 30 тысяч экспонатов и 20 уникальных коллекций. Здесь собраны лучшие произведения белорусского, русского и зарубежного искусства. Правда, городские вернисажи начались вовсе не с известного каждому минчанину адреса - Ленина , 20…

Художественная летопись официально началась 24 января 1939 года на Карла Маркса, 29. В старинном здании бывшей Мариинской гимназии и тогда Высшей коммунистической сельскохозяйственной школы было решено открыть государственную картинную галерею. В 15 просторных залах прописались шедевры живописи, графики и скульптуры. Под грамотным руководством талантливого художника-керамиста Николая Прокопьевича Михолапа удалось сформировать богатые коллекции изобразительного искусства.

Надежда Усова, заместитель генерального директора по научной работе Национального художественного музея Республики Беларусь:

К началу 1941 года галерея имела уже 2711 произведений. Это были картины русских мастеров, в том числе Куинджи, Саврасова, Репина, великолепная коллекция кавказских ковров из Радзивиловского замка в Несвиже, это была коллекция 32 слуцких поясов.

Однако недолго минчане наслаждались живописными полотнами. С началом войны в июне 1941-го в пылающем Минске сотрудникам галереи не удалось подготовить коллекцию к эвакуации. Все ценности остались в городе и попали в руки фашистов.

Надежда Усова, заместитель генерального директора по научной работе Национального художественного музея Республики Беларусь:

Из 3 тысяч произведений, которые накопили в это время, удалось спасти только 500. Нашими советскими войсками под Кенигсбергом были обнаружены остатки этих сокровищ, которые были переданы в 46 году в Минск.

После освобождения столицы Галерея прописывается на площади Свободы в комнатах Дома Профсоюзов. Всего за год стараниями сотрудников и поощрениями правительства музей «восстает из пепла». Уже к 1946 году в храме искусств было 317 произведений. Однако галерее необходимо собственное здание. Неравнодушная к судьбе национального искусства, директор музея Елена Васильевна Аладова добивается разрешения на строительство нового дома искусств.

На акварельном эскизе 60-летней давности - первый проект музея в стиле русского ампира. Автор – молодой фронтовик Михаил Бакланов. Роскошному зданию в лучших традициях стиля русских усадеб предпочли более строгий монументальный вариант с массивным фасадом. Большую стройку начали в 1949 году на улице Ленина.

Спустя 8 лет, 5 ноября, в столице состоялось культурное новоселье. Демократичный проект Бакланова стал первым музейным зданием в Советском Союзе. Десять просторных залов разместились на двух этажах. Еще видно первоначальное убранство музея. Ковровые дорожки на лестнице, скульптурный портрет Ленина по центру колоннады парадного вестибюля…Экспозиция нового государственного художественного музея открылась всебелорусской выставкой. На знаменательных ретро-кадрах - идейный вдохновитель музея, Елена Васильевна Аладова. Для директора храм искусств был смыслом всей жизни, она отдала ему 33 года работы. Именно благодаря ее усилиям сегодня в 19 залах можно увидеть уникальные коллекции живописи. Ее мемориальный портрет украшает вход в музей, а скульптурный бюст занимает почетное место в галерее портретов директоров.

Фронтон нового дворца искусств увенчала скульптура Бембеля «Слава». А на входе гостей встречали изысканные аллегории «Живописи» Белоусова и «Скульптуры» Адашкевича. Приглашаем в музей!

Парадный Портрет Екатерины 2 Великой – визитная карточка зала русского искусства 18-19 веков. Яркая ода в красках, воспевающая просвещенную монархиню. Авторство неизвестно. А вот история написания таких портретов весьма увлекательна.

Юлия Мишакова, старший научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:

Катерина приглашает мастера Рослина и просит исполнить ее парадный образ, прекрасно справляется с задачей, особенно тщательно прописывая всю парадную атрибутику. Но лицо Екатерины он пишет таким, каким оно было в жизни. Екатерина пишет своему другу о том, что ей не очень нравится этот портрет, что она похожа на нем на грубую немецкую кухарку. И отказывается принять его в качестве официального, в последствии приглашая других портретистов. Это мастера Рокотов и Левицкий. Как же они пишут лицо Екатерины? Насколько они его идеализируют, она приходит в восторг и издает указ: «Повелеваю с этих самых пор писать мои портреты только таким образом: всю атрибутику писать, как мастер Рослин, а лицо писать, как писали Рокотов и Левицкий».

Настоящая казнь. Несчастную девушку выдают замуж за богатого генерала-старика. Мастер выносит драму на суд зрителя.

Юлия Мишакова, старший научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:

Если обратить внимание на девушку – личико застывшее, фарфоровое, слеза, ручка в перчатке – не хочется выходить замуж, но ничего не поделать, браки, благословляемые церковью – не разрушались. Люди, которые представлены там под сводами церкви, один из которых, предположительно, – сам мастер Василий Пукирев, где он пишет свой автопортрет.

Икона Рождество Божьей матери в зале древнебелорусского искусства – настоящее свидетельство бытовой жизни Могилевщины 17 века. Национальные головные уборы - намитки, жбанчики, вышивки на подушках. Икона уникальна тем, что подписана и приближена к новому времени!

Юлия Мишакова, старший научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:

Мастер показывает не просто свою любовь к русскому лесу, он запечатлевает его все тонкости, подробности, буквально документально, и всегда говорит, что природа идеальна и красива, но она не может быть идеальна без некой толики хаоса! Поэтому мы всегда видим динамику, движение.

В 70-е и 80-е годы в жизни музея начинается активная выставочная деятельность. Коллекции презентуют в странах СНГ, а минчане знакомятся с шедеврами Дрезденской галереи, Метрополитен-музея, наслаждаются польскими портретами, лионскими тканями – приобщаются к международной культуре.

Экспонатов становится больше, а пространства баклановского здания - все меньше. Так, в 1989 году администрация музея переезжает в соседнее здание по Кирова, 25. В 1993 году начинается строительство нового корпуса по проекту архитектора Белянкина, а музей обретает статус национального. Жемчужина дворца искусств – новый корпус музея. В белоснежных залах разместились экспозиции старобелорусского, западного и восточного искусств.

Свой юбилейный, 75-год, в 2014 художественный музей планирует начать с грандиозной реконструкции и создания нового музейного квартала. Минчане станут посетителями мини-города искусств и уникальной улицы музеев! Главный корпус Бакланова планируют объединить переходными галереями с прилегающими к нему зданиями по Кирова, 25, Ленина, 22, Ленина, 20 и Карла Маркса, 24. В музейном комплексе появятся библиотека, детский центр эстетического воспитания, конференц-зал. Музей превратится в научно-воспитательный центр. Возрождение храма искусств весьма перспективное! Музей выходит далеко за пределы страны, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь:

Мы сможем больше показать выставок своих постоянных, фондовых коллекций, наших уникальных произведений искусства, а также сможем выставляться за границей. Конечно, мы бы хотели, чтобы музей работал не только в рабочие дни, но и в выходные, в субботу, в воскресенье, даже в вечернее время, чтобы к нам шли люди в самые разные дни и чтобы все знали, что в нашем музее будет интересно всем.