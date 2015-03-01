Панки с синдромом Дауна представят Финляндию на Евровидении-2015

Новости Финляндии. Панк-группа Pertti Kurikan Nimipäivät («Именины Пертти Курика»; сокращенно – PKN) получила право представить Финляндию на «Евровидение-2015», выиграв национальный отбор.



В Вене музыканты исполнят композицию Aina mun pitää («Я всегда должен…»), с помощью которой расскажут, как люди с ограниченными возможностями проводят дни. Это песня о повседневных делах – от умывания до приема пищи – и все это не приносит никакой радости.

Напомним, в состав PKN входят четверо музыкантов с синдромом Дауна и аутизмом.

Видео с одного из выступлений Pertti Kurikan Nimipäivät смотрите здесь.

Таким образом, коллектив станет первой панк-группой, которая примет участие в «Евровидении».

Сами Хелле, басист группы PKN:

Мы не хотим, чтобы нас жалели. На самом деле мы мало чем отличаемся от обычных людей. Да, у нас есть некоторые особенности, но они не мешают нам играть музыку и заводить друзей по всему миру.

Группа Pertti Kurikan Nimipäivät основана при хельсинском социальном центре для инвалидов пять лет назад. В 2012 году участники коллектива стали героями документального фильма «Синдром панка».

Музыканты страдают различными нарушениями умственного развития, среди которых синдром Дауна.

Фронтмен коллектива Пертти Куррик не скрывает, что основной миссией панков на конкурсе станет громкое заявление о правах людей, страдающих этим заболеванием.

Представители группы уверены, что выступление PKN на «Евровидении» позволит всему миру обратить внимание на синдром Дауна и поддержать новые социальные программы для умственно-отсталых людей, которые несмотря ни на что не закрылись в себе, а занимаются творчеством.