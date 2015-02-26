Голая женщина с младенцем на руках шокировала посетителей немецкого музея

Новости Германии. Посетители художественного музея в немецком городе Мюнстер были шокированы, увидев на выставке голую женщину, которая разгуливала по залам с младенцем на руках.

Кадры, на которых женщина знакомит малыша с картинами Фрэнсиса Бэкона, Люсьена Фрейда и Дэвида Хокни, вмиг разлетелись по социальным сетям.

Посетители выставки не знали, как реагировать на поведение незнакомки. Полицию, кстати, никто не вызвал.

Анке Линге, посетительница музея:

Я за любое проявление оригинальности в искусстве, но это было просто нелепо. Никакой художественной ценности ее поступок не представлял.

Некоторые подумали, что появление нагой женщины – задумка организаторов. Дело в том, что выставка, как раз была посвещена обнаженному телу в живописи.

А незнакомка, впрочем, прекрасно понимала, что делала.

Хулиганкой оказалась 32-летняя швейцарская художница Мило Мойре, известная своими провокационными акциями.

Мило Мойре, художница:

Я хотела заставить людей задуматься: как далеко они могут зайти в восприятии обнаженного тела. Одно дело – восхищаться голыми людьми на картинах, совсем другое – смотреть на голую женщину, которая стоит рядом с тобой. Это был своего рода вызов. Я хотела проверить, на каком уровне искусство может взаимодействовать с реальной жизнью.

Перфомансы нынче в моде.

Летом прошлого года человек в костюме, сшитом из куриной кожи, нарушил спокойствие жителей Лондона.

Он спокойно передвигался по улицам города, заходил в магазины, катался в метро, гулял в парке.

И, по словам очевидцев, все ничего, если бы от него не исходил такой чудовищный запах.

Сколько времени мужчина был намерен провести в экстравагантном наряде и не противно ли ему самому? Ответов на эти вопросы так и не последовало.

Правда, выяснилось, что возмутитель спокойствия не кто иной, как художник Льюис Джи Бертон. И его выход в свет в «курином» костюме – часть перфоманса под название «Плоть».